Жила в Москве, имеет треки с россиянами: за кого не стоит голосовать в финале Евровидения-2024

Среди нынешних участников Евровидения есть те, кто имел связи с Россией и даже выступал в оккупированном Крыму. В то же время есть певцы, которые с открытым сердцем поддерживают Украину не только словами, но и поступками.

11 мая состоится гранд-финал Евровидения-2024, на котором зрители будут выбирать победителя песенного конкурса. Однако, есть участники, которые своей поддержкой России могут настроить фанатов против себя.

Хотел вернуть Россию на конкурс

Представитель Германии Isaak отметил, что стоит вернуть Россию к участию на Евровидении, поскольку это конкурс исполнителей, а не политиков. Однако, заявление исполнителя через некоторое время удалили из его интервью.



Скандальные высказывания Isaak / Скриншот из твиттера

В то же время он не понимает, почему стоило дисквалифицировать Израиль с Евровидения. Более того, певец уверен, что Россия не участвует в конкурсе не из-за войны в Украине, а из-за отсутствия "свободной журналистики" в стране-агрессоре.

В Израиле есть свободная журналистика, в России – нет. Чтобы не поддерживать российскую пропаганду, было сказано, что, к сожалению, мы не можем позволить России участвовать. Поэтому было принято решение разрешить Израилю принять участие, а России – нет. Мне это тоже не нравится, но я могу это понять,

– отметил немец.

Жила в Москве и выступала в Крыму

Представительница Израиля Эден Голан в 6-летнем возрасте вместе с семьей переехала в Москву и жила там 13 лет. В 2016 году родители отправили Эден выступить на детском конкурсе "Новая волна" в Крыму, а через два года она приняла участие в "Голосе страны" и даже стала финалисткой шоу под руководством пропутинской певицы Пелагеи.

До 2022 года артистка выпускала треки на русском языке. В то же время после широкомасштабного вторжения России в Украину Голан решила покинуть Россию и перебралась в родной Израиль. Впрочем, девушка до сих пор публично не осудила конфликт в Украине.

Имеет песню о любви к России

Нидерландский рэпер Йост Кляйн пел о любви к России и русской женщине в композиции Jackass. Более того, это коллаборация с СrazyMegaHell, исполнителем из Санкт-Петербурга, которую выпустили через две недели после начала вторжения. В то же время в песне есть такие строки:

Hello, my name is Joost Klein

(Привет, меня зовут Йост Кляйн)

I love Russia, man

(Я люблю Россию)

I believe, you wanna marry a Russian woman

(Думаю, ты хочешь жениться на русской женщине).

Этот трек до сих пор есть на стриминговых платформах и звучит на многих концертах СrazyMegaHell. Однако, на этом сотрудничество Йоста с россиянами не закончилось. В феврале 2023 года он выпустил трек Normalje Bass в коллаборации с группой Russian Village Boys, которая тоже из Санкт-Петербурга.

Кто из финалистов поддержал Украину

Певец Silvester Belt, который в этом году представляет Литву, был одним из тех, кто выступал на акции Radarom! Во время этого мероприятия литовцы собрали более 8,288 миллионов евро на закупку комплектов безопасности для украинских воинов.

Представитель Латвии Dons приютил после полномасштабного вторжения собаку из Харькова. Пес по имени Рони сейчас живет с мамой артиста.

Ирландию в этом году представили небинарные Bambie Thug. Во время их выступления можно было разглядеть оригинальный маникюр Bambie Thug, где на ногтях красовались небольшие ключи. На пресс-конференции один из ключей Bambie Thug передала alyona alyona. Очевидно, так они хотели продемонстрировать свою поддержку.



Поддержка Ирландии / Коллаж Show 24

Именно ключ является символом восстановления украинских городов, разрушенных российскими ракетами. Украинки alyona alyona & Jerry Heil неоднократно появлялись с этим элементом на публике или в видеороликах.

