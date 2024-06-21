Это мой человек, – Фима Константиновский рассказал о знакомстве с новой возлюбленной

Ведущий и юморист Фима Константиновский после развода закрутил новый роман. Теперь он признался, как познакомился с возлюбленной.

Шоумен заверил, что очень счастлив находиться в отношениях с новой избранницей. Как рассказал Константиновский, он стал добрым, нежным и романтичным.

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Фима около года встречается с девушкой, по имени Лиза. Пара познакомилась через Tinder и почти сразу начала жить вместе. По словам ведущего, он никогда не думал, что может быть настолько романтичным с девушкой.

Это классный человек, с которым очень комфортно. Очень ее люблю. Это мой человек и я очень благодарен, что мы с ней встретились. Она меня безгранично любит и я ее безгранично люблю,

– поделился Константиновский.

В то же время знаменитости нравятся жизненные принципы и взгляды любимой. Лиза работает грумером, а в свободное время занимается верховой ездой и спортом. Интересно, что девушка ничего не знала о Фиме до их знакомства. Как заверил сам мужчина, его это немного успокоило.

Она не знала, кто я. Когда-то я ей написал, что на репетиции "Лиги смеха". А она говорит: "Ок". Она не смотрела ничего из того, что я вел. Не смотрела украинское телевидение. Это намного лучше. Считаю, когда это фанатка, то невозможно построить отношения таким образом,

– подчеркнул Фима.

Что известно о разводе Фимы Константиновского