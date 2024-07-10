В прошлом месяце вообще ноль заработал, – Фагот с ТНМК раскрыл свой доход во время войны

Солист группы ТНМК Фагот рассекретил, сколько зарабатывает во время войны. В то же время артист ответил, на что тратит деньги.

По словам певца, он не имеет стабильного дохода. Так, за июнь исполнитель якобы ничего не заработал.

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Фагот признался, что ему помогают друзья со студией звукозаписи, которой владеет. На ней солист записывает не только песни для группы, но и для других артистов. К тому же музыкант предоставляет возможность создать озвучку и рекламные видеоролики, за что получает деньги.

Туры все же происходят. Хотя, само собой, мы львиную долю переводим пацанам (военным – Show 24), потому что если "ноль" не удержится, то наши студии с нашими украинскими идеями никому не будут нужны. Поэтому мы, как можем, вкладываемся в войско, но стараемся держать и культуру, и музыку,

– отметил певец.

Однако, артист не может похвастаться стабильным заработком. Фагот в основном тратит деньги на студию, аренду, коммунальные услуги и бензин.

В прошлом месяце вообще ноль заработал. Оно непредсказуемо. Иногда нормально вваливается десятками, иногда вообще пусто. Подушку безопасности ты, конечно же, себе делаешь, но когда война началась, она начинает очень быстро "линять",

– подчеркнул музыкант.

Напомним, Фагот рассказал о сводном брате, который скучает по СССР. Мужчина не смог смириться с изменениями и до сих пор не адаптировался к ним. Брат Фагота продолжает жить в Харькове и ностальгировать по прошлому.