По словам певца, его брат считает времена Советского Союза лучшими для своей жизни. Впрочем, Фагот не соглашается с мыслями родного человека.

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А распад СССР стал настоящим ударом для брата артиста. Мужчина не смог смириться с изменениями и до сих пор не адаптировался к ним. Он продолжает жить в родном Харькове, скучая по прошлому.

Мы уже более двух лет не общаемся. Он живет в ностальгии по "совку". Тогда у него все было хорошо. Понять можно каждого, и я его тоже понимаю. Но просто время идет, и когда на твой район прилетают ракеты, твой родной Харьков сравнивают с землей, а ты не можешь сформулировать, что ты ошибся. Не можешь сам перед собой это признать. Ну извини. Тогда я тебе тут не помогу,

– заверил Фагот.

Брат певца не хочет прислушиваться к родным. Мужчина до сих пор уверен, что прав и ни в чем не ошибся.

Чтобы ты ему не говорил, какие бы доказательства не предоставлял, но нет. Все ошибаются, нет идеальных людей. Я понимаю, это тяжело. Но ты же сам для себя можешь это проработать,

– признался музыкант.

Напомним, Фагот рассказал о дочери от жены-россиянки. Пара развелась, а девушка забеременела от другого. Женщина попросила Фагота записать ребенка на себя, а тот согласился, чтобы поддержать экс-возлюбленную.