За словами співака, його брат вважає часи Радянського Союзу найкращими для свого життя. Втім, Фагот не погоджується з думками рідної людини.

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А розпад СРСР став справжнім ударом для брата артиста. Чоловік не зміг змиритися зі змінами й досі не адаптувався до них. Він продовжує жити в рідному Харкові, сумуючи за минулим.

Ми вже понад два роки не спілкуємося. Він живе в ностальгії за "совком". Тоді в нього все було добре. Зрозуміти можна кожного, і я його теж розумію. Але просто час іде, і коли на твій район прилітають ракети, твій рідний Харків рівняють з землею, а ти не можеш сформулювати, що ти помилився. Не можеш сам перед собою це визнати. Ну вибач. Тоді я тобі тут не допоможу,

– запевнив Фагот.

Брат співака не хоче дослухатися до рідних. Чоловік досі впевнений, що має рацію та ні в чому не помилився.

Щоб ти йому не говорив, які б докази не надавав, але ні. Всі помиляються, немає ідеальних людей. Я розумію, це важко. Але ти ж сам для себе можеш це пропрацювати,

– зізнався музикант.

Нагадаємо, Фагот розповів доньку від дружини-росіянки. Пара розлучилася, а дівчина завагітніла від іншого. Жінка попросила Фагота записати дитину на себе, а той погодився, щоб підтримати екскохану.