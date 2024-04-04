Евровидение-2024: объявили полную программу мероприятий, которые пройдут в Мальме перед гранд-финалом
Источник:сайт Евровидения
Вскоре в Мальме пройдет долгожданный песенный конкурс Евровидение-2024. Организаторы уже объявили перечень мероприятий, которые ждут еврофанов в шведском городе.
В увлекательном анонсе сообщается, что посетителей ждет ряд выступлений самых ярких звезд прошлогодних шоу. В частности, украинской группы. Кроме того, за неделю до гранд-финала будут проходить вечеринки, встречи с артистами и много других событий.
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Какой будет программа Евровидения-2024
Все мероприятия будут проходить в Eurovision Village в парке Фолькетс. Так, еврофаны смогут наблюдать за выступлениями артистов и различными шоу на сцене Euphoria Stage, Tattoo Stage и Dancing Queen Stage.
Специально для песенного конкурса организаторы выделили улицу Friisgatan, где посетители смогут насладиться едой и напитками.
Кроме того, в районе Malmö Live и Malmö Central Station также будут созданы небольшие площадки для концертов и представлений.
Где бы вы ни оказались в городе, вы сможете принять участие в каком-нибудь мероприятии, связанном с Евровидением. Одним словом: наше счастливое место,
– отметили организаторы события.
На еврофанов ждет целый ряд увлекательных выступлений. Танцевальные постановки 90-х, вечер с ABBA, концерт хора Happy Voices, драг-шоу и выступление украинской группы Go-A – это лишь некоторые из запланированных мероприятий. Кроме того, на сцену выйдет Кончита Вурст с живым концертом.
Евровидение-2024 пройдет в Мальме: смотрите видео онлайн
Сколько стоят билеты на Евровидение-2024
Стоимость билетов начинается от 145 шведских крон до 3795 крон, а VIP-пакеты стоят вдвое больше.
- На первый и второй полуфиналы билеты на вечерний допремьерный показ можно приобрести от 145 до 795 шведских крон, или от 510 до 2 800 гривен.
- Тем временем билеты на дневной допремьерный показ варьируются от 145 до 545 шведских крон (510 – 2 000 гривен).
- На прямую трансляцию первого и второго полуфинала стоимость билетов колеблется от 525 до 2 395 шведских крон, или от 1 800 до 8 500 гривен.
- Билеты на вечернюю репетицию финала стоят 525 – 2395 шведских крон (1,8 тысячи – 8,5 тысячи гривен). На послеобеденную репетицию гранд-финала – от 145 до 1 385 шведских крон (510 – 5 000 гривен).
- Самые дорогие билеты – на прямую трансляцию финала – от 860 до 3 795 шведских крон, или от 3 000 до 13 500 гривен.