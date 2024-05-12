Alyona alyona и Jerry Heil на Евровидении: сколько баллов получила Украина от зрителей и жюри
Alyona alyona и Jerry Heil достойно представили Украину на Евровидении-2024. Они получили немалое количество баллов как от членов профессионального жюри, так и от зрителей. Узнавайте дальше, какие страны выше всего оценили Украину.
Украина заняла 3 место на Евровидении-2024, что является более чем достойным результатом. Особенно учитывая второй порядковый номер, выбранный продюсерами конкурса.
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Какие баллы получила Украина
Несмотря на то, что alyona alyona и Jerry Heil выступили в death spot (так называют выступление под вторым номером), они получили высокие баллы от зрителей и жюри. Суммарно от жюри они получили 146 баллов и еще 307 баллов от зрителей – 453 балла.
Баллы от жюри для Украины
Выше всего Украину оценило профессиональное жюри таких стран как Чехия и Молдова.
- 12 баллов – Чехия, Молдова.
- 10 баллов – Эстония, Франция, Польша.
- 8 баллов – Израиль, Финляндия, Латвия.
- 7 баллов – Хорватия.
- 6 баллов – Дания, Австрия, Португалия, Литва.
- 5 баллов – Люксембург, Грузия.
- 4 балла – Норвегия, Германия.
- 3 балла – Исландия, Швеция.
- 2 балла – Швейцария, Греция, Нидерланды, Ирландия.
- 1 балл – Азербайджан, Австралия, Бельгия, Кипр, Сербия.
Результаты после голосования жюри / Скриншот с видео
Коротко о Евровидении-2024
- Масштабный музыкальный конкурс приняла в этом году страна-победитель – Швеция. Евровидение проходило в большом туристическом городе Мальме, на стадионе Malmö Arena. Лозунг нынешнего конкурса – это фраза United by Music – ее решили сделать традиционной для каждого раза.
- Первый полуфинал состоялся 7 мая, в нем выступило 15 участников. Второй полуфинал объединил 16 конкурсантов. Это дало возможность 20 представителям разных стран и "большой пятерке" и стране-победителю пройти в финал.
- Важно заметить, что в финал не удалось пройти представителю Нидерландов – Йосту Кляйну. Его дисквалифицировали – об этом стало известно 11 мая. Причиной стала конфликтная ситуация певца с членом телевизионной команды. Женщина пожаловалась в полицию, поэтому вещатель решил, что на время расследования будет неуместным участие Кляйна в конкурсе.
- Украину на Евровидении представлял дуэт исполнительниц – alyona alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria. Они выступали в первом полуфинале и успешно прошли дальше. Артистки достойно представили страну и на окончательном этапе конкурса.