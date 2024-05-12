Alyona alyona и Jerry Heil на Евровидении: сколько баллов получила Украина от зрителей и жюри

Alyona alyona и Jerry Heil достойно представили Украину на Евровидении-2024. Они получили немалое количество баллов как от членов профессионального жюри, так и от зрителей. Узнавайте дальше, какие страны выше всего оценили Украину.

Украина заняла 3 место на Евровидении-2024, что является более чем достойным результатом. Особенно учитывая второй порядковый номер, выбранный продюсерами конкурса.

Смотрите также Украина на Евровидении-2024: какое место завоевали в финале alyona alyona и Jerry Heil

Какие баллы получила Украина

Несмотря на то, что alyona alyona и Jerry Heil выступили в death spot (так называют выступление под вторым номером), они получили высокие баллы от зрителей и жюри. Суммарно от жюри они получили 146 баллов и еще 307 баллов от зрителей – 453 балла.

Баллы от жюри для Украины

Выше всего Украину оценило профессиональное жюри таких стран как Чехия и Молдова.

12 баллов – Чехия, Молдова.

10 баллов – Эстония, Франция, Польша.

8 баллов – Израиль, Финляндия, Латвия.

7 баллов – Хорватия.

6 баллов – Дания, Австрия, Португалия, Литва.

5 баллов – Люксембург, Грузия.

4 балла – Норвегия, Германия.

3 балла – Исландия, Швеция.

2 балла – Швейцария, Греция, Нидерланды, Ирландия.

1 балл – Азербайджан, Австралия, Бельгия, Кипр, Сербия.



Результаты после голосования жюри / Скриншот с видео

Коротко о Евровидении-2024