Возвращение Винника и купленная победа: сеть взорвалась мемами после финала Евровидения-2024

Финал Евровидения-2024 наконец-то отгремел в шведском Мальме. Время вспомнить не только самые яркие моменты конкурса, но и самые забавные. В сети уже вирусятся шутки и мемы о конкурсантах, ведущих и не только.

Ежегодно Евровидение запоминается не только поражениями и победами, но и курьезными моментами, что потом становятся объектами для шуток. Этот год не стал исключением. Show 24 собрал самые забавные мемы, созданные еврофанами после финала музыкального конкурса.

Не пропустите Швейцария победила на Евровидении-2024

Самые яркие мемы о финале Евровидения-2024

Многим украинцам те или иные представители стран напомнили наших собственных звезд. Например, певица Nebulossa из Испании напомнила Ирину Билык.

Между тем в зале зрители заметили Олега Винника. Так вот, где прятался артист все это время!

Постановщице номера украинок для Евровидения Таню Муиньо нынешние победители Nemo напомнили о Гарри Стайлзе. И клип артиста, над которым она работала.



Нынешний победитель / Фото из инстаграм-сториз Таню Муиньо

Ежегодно случаются упреки о "проплаченной победе" или "проплаченных высоких баллах". Но победа Швейцарии должна была стать для нас очевидной еще с самого начала.

"Купленное Евровидение, сцену сразу сделали в виде флага Швейцарии".

Шутки о разнообразии номеров на Евровидении в этом году – не закончатся, видимо, никогда. Ведь мы увидели и демонические образы от Ирландии, и святых Дев из Украины, и горячих танцовщиков из Испании.

"Украинцы посмотрели лучшее выступление Евровидения и готовы праздновать победу, но еще надо с отвращением посмотреть 24 выступления".

Еще один мем образовался в комментаторской студии с участием Тимура Мирошниченко и Василия Байдака. Пара комментаторов показались похожими на "Крутое пике".

Следить за Евровидением – уже целая традиция, которую невозможно пропустить.

Мы также невероятно радуемся, когда видим представителей Украины за прошедшие годы снова на экранах конкурса – ведь они стали легендами Евровидения.

Драматический номер Франции иногда напоминает каждого из нас в сложные моменты.

А как насчет "котобачення"?

Больше мемов о Евровидении в галерее / Скриншоты из инстаграма eurovisionmeme, "мемобачення", соцсети X