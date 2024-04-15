Стали известны цены на билеты на песенный конкурс Евровидение-2024

Долгожданное Евровидение пройдет в Швеции в городе Мальме. Билеты на песенный конкурс уже можно приобрести на сайте.

Их стоимость начинается с 525 гривен. В то же время есть и тикеты за 27 тысяч гривен.

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Какова стоимость билетов на Евровидение-2024

Цены стартуют от 145 шведских крон (примерно 525 гривен). В то же время следует учитывать, что стоимость билетов будет варьироваться в зависимости от расстояния до сцены и даты самого концерта. Соответственно, те, кто хочет занять места ближе к сцене, должны заплатить более высокую цену.

Для еврофанов будет возможность посетить вечерний допремьерный показ, стоимость билетов на который будет варьироваться от 145 до 795 шведских крон. Кроме того, 11 мая можно будет увидеть генеральную репетицию финала, цены на билеты начинаются от 525 до 1 385 шведских крон.

В то же время билеты на финальное шоу будут самыми дорогими и могут достигать 3 795 шведских крон (около 13 755 грн).

Также доступны VIP-билеты, цены на которые варьируются от 3 795 до 7 495 крон (13 957 – 27 125 грн). Эти билеты предлагают эксклюзивные привилегии для настоящих ценителей песенного конкурса.

Что известно о Евровидении-2024