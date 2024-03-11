Не украинка: Швеция объявила своего представителя на Евровидение-2024
Источник:Евровидение
19-летняя украинская певица Мария Сур, которая принимала участие в Нацотборе в Швеции, не смогла одержать победу на песенном конкурсе. Так, стало известно, что страну на сцене нынешнего Евровидения представят братья близнецы Маркус и Мартинус.
Именно они завоевали расположение шведов на Melodifestivalen. Согласно прогнозам букмекеров, исполнители имеют все шансы попасть в топ-10 будущего Евровидения.
Интересно "Мисс Украина" и возлюбленная главного путешественника: как изменилась Александра Кучеренко и где она сейчас
Кто представит Швецию на Евровидении-2024
От страны на сцене в Мальме выступит норвежский дуэт Маркус и Мартинус. Исполнители споют трек Unforgettable, написанный известным шведским автором песен и продюсером Полом Джимми Торнфельдтом.Для справки! Именно Торнфельдт написал композицию Tatoo для Лорин, которая в прошлом году победила на Евровидении. Он также создал песню We will rave для нынешней участницы от Австрии Kaleen.
Marcus & Martinus – Unforgettable: смотрите видео онлайн
Интересно, что девятнадцатилетняя Мария Сур, которая родом из Запорожья, также участвовала в Нацотборе в Швеции. Она выступала с треком When I'm Gone и даже прошла в финал. Это ее второе участие в шведском песенном конкурсе. В прошлом году она тоже пробовала свои силы на Melodifestivalen. Победу, однако, тогда получила Лорин, которая принесла Швеции победу на Евровидении-2023.
Известно, что украинка переехала в Швецию из-за полномасштабного вторжения России.
Что известно о Евровидении-2024
- Первый полуфинал конкурса запланирован на 7 мая, а второй на 9. В то же время победителя определят 11 числа.
- Тема международного песенного конкурса – "Огни Евровидения" под лозунгом "Объединенные музыкой".
- Цена билетов на Евровидение варьируется от 145 шведских крон (примерно 510 гривен) до 3 795 шведских крон (почти 13,5 тысяч гривен). Также доступны VIP-пакеты по двойной стоимости.
- Отметим, что по прогнозам букмекеров в настоящее время Хорватия с песней Rim Tim Tagi Dim имеет наибольшие шансы на победу, далее идет Украина с треком Teresa & Maria и Швейцария с композицией The Code.
- Организаторы мероприятия в Мальме уже активно работают над тем, чтобы обеспечить еврофанам незабываемые впечатления: их ждут сценические инсталляции, авторские программы и музыкальные сюрпризы. Для посетителей даже создадут специальную улицу, посвященную конкурсу.