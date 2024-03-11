Не украинка: Швеция объявила своего представителя на Евровидение-2024

19-летняя украинская певица Мария Сур, которая принимала участие в Нацотборе в Швеции, не смогла одержать победу на песенном конкурсе. Так, стало известно, что страну на сцене нынешнего Евровидения представят братья близнецы Маркус и Мартинус.

Именно они завоевали расположение шведов на Melodifestivalen. Согласно прогнозам букмекеров, исполнители имеют все шансы попасть в топ-10 будущего Евровидения.

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Кто представит Швецию на Евровидении-2024

От страны на сцене в Мальме выступит норвежский дуэт Маркус и Мартинус. Исполнители споют трек Unforgettable, написанный известным шведским автором песен и продюсером Полом Джимми Торнфельдтом.

Именно Торнфельдт написал композицию Tatoo для Лорин, которая в прошлом году победила на Евровидении. Он также создал песню We will rave для нынешней участницы от Австрии Kaleen.

Marcus & Martinus – Unforgettable: смотрите видео онлайн

Интересно, что девятнадцатилетняя Мария Сур, которая родом из Запорожья, также участвовала в Нацотборе в Швеции. Она выступала с треком When I'm Gone и даже прошла в финал. Это ее второе участие в шведском песенном конкурсе. В прошлом году она тоже пробовала свои силы на Melodifestivalen. Победу, однако, тогда получила Лорин, которая принесла Швеции победу на Евровидении-2023.

Известно, что украинка переехала в Швецию из-за полномасштабного вторжения России.

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