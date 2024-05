Снова зажгут на Евровидении-2024: песни всех финалистов конкурса

7 и 9 мая отгремели полуфиналы Евровидения-2024. По их результатам, 20 стран-участниц получили возможность выступить в гранд-финале конкурса, который состоится 11 мая.

Уже совсем скоро еврофаны смогут насладиться выступлениями представителей нынешнего Евровидения. Show 24 собрал все песни участников конкурса, которые 11 мая зазвучат с большой сцены Malmo Arena.

Песни финалистов Евровидения-2024

Швеция – Marcus & Martinus – Unforgettable: смотрите видео онлайн

Украина – alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria: смотрите видео онлайн

Германия – Isaak – Always on the Run: смотрите видео онлайн

Люксембург – Тали – Fighter: смотрите видео онлайн

Нидерланды – Joost Klein – Europapa: смотрите видео онлайн

Израиль – Eden Golan – Hurricane: смотрите видео онлайн

Литва – Silvester Belt – Luktelk: смотрите видео онлайн

Испания – Nebulossa – Zorra: смотрите видео онлайн

Эстония – 5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi: смотрите видео онлайн

Ирландия – Bambie Thug – Doomsday Blue: смотрите видео онлайн

Латвия – Dons - Hollow: смотрите видео онлайн

Греция – Marina Satti – ZARI: смотрите видео онлайн

Великобритания – Olly Alexander – Dizzy: смотрите видео онлайн

Норвегия – Gåte – Ulveham: смотрите видео онлайн

Италия – Angelina Mango – La noia: смотрите видео онлайн

Сербия – Teya Dora – Ramonda: смотрите видео онлайн

Финляндия – Windows95man – No Rules!: смотрите видео онлайн

Португалия – Иоланда – Grito: смотрите видео онлайн

Армения – LADANIVA – Jako: смотрите видео онлайн

Кипр – Силия Капсис – Liar: смотрите видео онлайн

Швейцария – Nemo – The Code: смотрите видео онлайн

Словения – Raiven – Veronika: смотрите видео онлайн

Хорватия – Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim: смотрите видео онлайн

Грузия – Nutsa Buzaladze – Firefighter: смотрите видео онлайн

Франция – Slimane – Mon Amour: смотрите видео онлайн

Австрия – Kaleen – We Will Rave: смотрите видео онлайн

Что известно о финале Евровидения-2024