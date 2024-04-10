Неприемлемо, – организаторы Евровидения сделали заявление по поводу представительницы Израиля

Представительница Израиля получает большое количество негативных сообщений со стороны лиц, которые поддерживают Палестину. Организаторы Евровидения выпустили заявление относительно Эден Голан и хейта в ее сторону.

Заместитель генерального директора EBU (Европейского вещательного союза) Жан Филипп де Тендер высказался об участии Израиля в Евровидении. Он объяснил, почему Эден Голан допустили к конкурсу.

К слову Украина входит в пятерку лидеров: кому букмекеры прогнозируют победу на Евровидении-2024

Заявление организатора Евровидения о представительнице Израиля

От имени Европейского вещательного союза вышло заявление о том, что они понимают причину и появление критики в их сторону из-за участия Израиля на Евровидении. Они разделяют желание людей высказываться из-за боли, которую испытали люди по обе стороны баррикад.

Гендиректор EBU взял ответственность на организаторов Евровидения относительно того, что израильская телекомпания KAN была допущена к Евровидению. По мнению EBU, есть значительное различие между Израилем и предыдущими участниками, которых исключили из конкурса. Скорее всего, речь идет о России.

Организаторы музыкального конкурса призывают к конструктивному диалогу вместо травли и оскорблений. Прежде всего это касается отношения еврофанов к Эден Голан.

Мы выступаем против любых форм онлайн-злоупотреблений, языка вражды или преследований, направленных на наших артистов или любых лиц, связанных с конкурсом. Это неприемлемо и абсолютно несправедливо,

– подчеркнул Жан Филипп де Тендер.

Израиль допустили к Евровидению после нескольких попыток

Несмотря на общественную критику и призывы исключить Израиль из Евровидения из-за войны с ХАМАС страну допустили к конкурсу. Однако организаторы попросили сначала предоставить им песню и ее текст. Это стандартная процедура, которую проходит каждый участник.

В начальной версии песни Эден Голан October Rain организаторы нашли намеки на войну и политический подтекст. Израильский вещатель сначала отказывался предлагать конкурсу другой трек, но президент страны настоял на том, что им стоит использовать все возможные площадки. Однако вторая песня Dance Forever тоже не удовлетворила Европейский вещательный союз. Только трек Hurricane был официально утвержден.

Заметим, что Эден Голан критически воспринимают не только определенная часть европейцев, но и украинцев. Ведь певица 13 лет прожила в Москве, выступала на "Новой волне", выпускала русскоязычные песни и не выразила свою позицию.