Евровидение-2024 отгремело в Мальме: видео выступлений всех финалистов

11 мая в шведском Мальме отгремел финал Евровидения-2024. За победу боролись представители не 26, а 25 стран. В день проведения финала стало известно о дисквалификации одного из конкурсантов.

Речь идет о Йосте Кляйне из Нидерландов. Сначала его отстранили от генеральной репетиции из-за "инцидента" после прогона "парада флагов", а потом вообще объявили, что не будет выступать в финале.

Так что в гранд-финале мы увидели выступления 25 вокалистов. Это невероятные разножанровые постановки, каждая из которых нашла место в сердцах еврофанов. Какими были выступления финалистов Евровидения-2024 – смотрите далее на Show 24.

Видео выступлений всех финалистов Евровидения-2024

Евровидение-2024 финал – Швеция – Marcus & Martinus – Unforgettable: смотрите видео онлайн

Евровидение-2024 финал – Украина – alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria: смотрите видео онлайн

Евровидение-2024 финал – Германия – Isaak – Always on the Run: смотрите видео онлайн

Евровидение-2024 финал – Люксембург – Тали – Fighter: смотрите видео онлайн

Евровидение-2024 финал – Израиль – Eden Golan – Hurricane: смотрите видео онлайн

Евровидение-2024 финал – Литва – Silvester Belt – Luktelk: смотрите видео онлайн

Евровидение-2024 финал – Испания – Nebulossa – Zorra: смотрите видео онлайн

Евровидение-2024 финал – Эстония – 5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi: смотрите видео онлайн

Евровидение-2024 финал – Ирландия – Bambie Thug – Doomsday Blue: смотрите видео онлайн

Евровидение-2024 финал – Латвия – Dons - Hollow: смотрите видео онлайн

Евровидение-2024 финал – Греция – Marina Satti – ZARI: смотрите видео онлайн

Евровидение-2024 финал – Великобритания – Olly Alexander – Dizzy: смотрите видео онлайн

Евровидение-2024 финал – Норвегия – Gåte – Ulveham: смотрите видео онлайн

Евровидение-2024 финал – Италия – Angelina Mango – La noia: смотрите видео онлайн

Евровидение-2024 финал – Сербия – Teya Dora – Ramonda: смотрите видео онлайн

Евровидение-2024 финал – Финляндия – Windows95man – No Rules!: смотрите видео онлайн

Евровидение-2024 финал – Португалия – Иоланда – Grito: смотрите видео онлайн

Евровидение-2024 финал – Армения – LADANIVA – Jako: смотрите видео онлайн

Евровидение-2024 финал – Кипр – Силия Капсис – Liar: смотрите видео онлайн

Евровидение-2024 финал – Швейцария – Nemo – The Code: смотрите видео онлайн

Евровидение-2024 финал – Словения – Raiven – Veronika: смотрите видео онлайн

Евровидение-2024 финал – Хорватия – Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim: смотрите видео онлайн

Евровидение-2024 финал – Грузия – Nutsa Buzaladze – Firefighter: смотрите видео онлайн

Евровидение-2024 финал – Франция – Slimane – Mon Amour: смотрите видео онлайн

Евровидение-2024 финал – Австрия – Kaleen – We Will Rave: смотрите видео онлайн