Кричал и угрожал убийством: Эмеральд рассказала новые детали в деле против Стипанюка
Источник:Евгения Эмеральд
Бывшая военная Евгения Эмеральд до сих пор пытается лишить родительских прав экс-супруга Евгения Стипанюка. Она раскрыла детали судебного дела и поделилась маленькой победой.
По словам военной, Деснянский районный суд города Киева постановил выдать Стипанюку ограничительное предписание сроком на 6 месяцев. Тогда мужчина подал на апелляцию, однако он получил отрицательный ответ, чему не может не радоваться Евгения.
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Показательное выступление Стипанюка
28 февраля Евгений Стипанюк пришел в зал Киевского апелляционного суда в военной форме. Евгения считает это спекуляцией для поднятия собственного авторитета. Далее мужчина пытался подготовиться к заседанию, публично перечитав шпаргалку, написанную его адвокатом.
Выступление этого "актера" также насмешило присутствующих – он постоянно повторял, что является воином и врал, что полностью обеспечивает дочь,
– отмечает Евгения.
В то же время судьи пытались обратить внимание Стипанюка на то, что сказанное им вообще не касается дела. Однако, мужчина никак не отреагировал на слова судей и начал кричать об измене Евгении. Более того, он угрожал экс-супруге убийством.
Как отмечает Евгения, во время объявления судьей о частичном удовлетворении апелляции, Стипанюк и его адвокат начали показательно радоваться и обниматься. Однако, когда они услышали об оставлении в силе ограничительного предписания, их радость исчезла. Позже Стипанюк обвинил суд в "незаконном решении" и пообещал подать кассационную жалобу.
Евгения удивлена таким поведением мужа и его неуважением к суду. В то же время женщина поблагодарила судью за взвешенное решение. Хотя она и сейчас находится на трудном пути, однако "правда победила и на этот раз".
Подробности скандала Емеральд и Стипанюка
- 9 октября прошлого года Евгения Эмеральд официально подтвердила развод с Евгением Стипанюком. Причиной разрыва стало домашнее насилие: как физическое, так и моральное.
- Позже Евгения поделилась историями бывших женщин Стипанюка. Он угрожал им убийством и шантажировал их.
- После этого Эмеральд добилась запрета Стипанюку видеться с их общей дочерью.
- Сейчас продолжается судебный процесс о лишении Стипанюка родительских прав.