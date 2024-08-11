Художница Гапчинская впервые показала отстроенный дом, который разграбили и повредили оккупанты

Дом художницы Евгении Гапчинской сильно пострадал во время оккупации Макаровского района Киевской области. Россияне забрали ценные вещи и ограбили дом звезды.

С момента деоккупации Евгения решила восстановить помещение. После окончания ремонта она показала результат плодотворной работы.

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Сейчас Гапчинская проживает в доме вместе с сыном. По словам знаменитости, уже несколько месяцев она находится с родным человеком там.

Я нанимала бригаду, и там сделали крышу, и стены внутри, и окна. Эти фотографии я вчера делала,

– поделилась художница.



Повреждения дома Гапчинской / Скриншоты с видео



Восстановленное помещение Гапчинской / Скриншоты с видео

Звезда добавила, что в течение длительного времени работала с психологами после деоккупации родного дома. Впрочем, только в начале этого года Евгения перестала обращаться за помощью к специалистам, поскольку ей уже стало легче.

Как это ни странно, сама я восстановиться не могла. Я работала с психологом. Работала долго и тяжело. На Новый год я уже прекратила работать с психологами и нашла в себе силы жить. У меня было три психолога, с которыми я работала,

– раскрыла Гапчинская.

Напомним, недавно Евгения рассказала об истории создания картины под названием "Буданов и волшебный лягушонок". На этом полотне она изобразила руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова вместе с лягушкой, которая проживает в его кабинете. Эту работу Гапчинская продала за 6 тысяч долларов.