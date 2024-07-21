"Копия мамы": Евгений Кот показал трогательные фото с новорожденной дочерью

В начале июля Евгений Кот и его жена Наталья Татаринцева впервые стали родителями. Теперь они часто делятся с подписчиками подробностями о своем отцовстве и публикуют милые фото с дочкой.

Так, недавно супруги рассекретили имя первенца. Теперь танцовщик поделился, как проводит время с дочкой.

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Евгений Кот показал, как вместе с дочкой спит. Также хореограф выставил совместные фотографии с любимой и Лелей. В дополнение Евгений опубликовал кадры, где держит дочь на руках и целует ее.

Папин цветочек,

– отметил танцовщик под постом.

Счастливые кадры семьи вызвали теплую реакцию подписчиков. Фанаты отметили сходство девочки с мамой Натальей и пожелали семье счастья.

"Последнее фото – ну просто копия Наташи. Пусть ангел хранитель оберегает";

"Бозе какая милота, счастья вам и вашей красавице";

"Мило смотреть на вас, котики. Так держать, очень рады за вас";

"Счастливый папочка";

"На Наталью похожа";

"Цветочек папин, но мамина копия"

"Вот уже и любит папочка".

Напомним, у звездных супругов дочь родилась 10 июля. Наталья Татаринцева рожала в частной больнице в Украине, и, по ее словам, роды оказались сложным.