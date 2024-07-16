Рожденная в нашей любви, – Евгений Кот показал чувственное видео с родов жены

Евгений Кот и Наталья Татаринцева наслаждаются новой для себя ролью родителей. Супруги продолжают делиться с поклонниками чувственным контентом.

На днях пара впервые показала лицо своей новорожденной дочери – Лели. Поклонников растрогали нежные кадры, на которых была девочка.

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Теперь хореограф и гимнастка опубликовали видео, в котором показали весь процесс от подготовки к родам – до рождения ребенка. Черно-белые кадры сначала демонстрируют больничную палату, в которой находится Наталья. Впоследствии к женщине приходит Евгений, который поддерживал жену во время партнерских родов.

Далее свою работу начинают акушер-гинекологи, а через мгновение – врачи держат на руках новорожденную дочь супругов. Специалисты указывают параметры девочки и позволяют родителям посмотреть на первенца. Звезды не смогли сдержать эмоций и в конце видео появились в объятиях друг друга вместе с Лелей.

Ты шла к нам так долго. Через множество неверий других и различных препятствий. Даже, во время самих родов ты прошла не легкий путь, но все же пришла и стала нашей новой вселенной. Ты зачата, выношена и рождена в нашей любви в нашей вере и сильном желании увидеть и почувствовать твой свет. Леля ты принесла еще больше любви в этот мир,

– обратились к дочери Кот и Татаринцева.

Напомним, 10 июля звезды впервые стали родителями. У них родилась дочь – Леля. Гимнастка рожала в одной из частных больниц Украины. По словам тренера, роды были сложными.