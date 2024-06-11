Потрясающая стоимость: Евгений Кот рассекретил, сколько заплатит за роды жены

Танцовщик Евгений Кот и гимнастка Наталья Татаринцева уже совсем скоро станут родителями. Хореограф назвал сумму, которую заплатит за роды жены и рассказал о подарке, который получит его возлюбленная после выписки из больницы.

К тому же на shower party раскрыли пол будущего ребенка. У супругов родится дочь.

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По словам Евгения, пара активно готовится к появлению ребенка на свет. Более того, звезды серьезно подошли к выбору имени для дочери, поэтому уже имеют один вариант, который им нравится.

В то же время Кот назвал стоимость родов жены – более двух тысяч долларов (80 600 гривен). Известно, что Наталья будет рожать в одной из частных больниц Украины.

Честно, мы не волнуемся, а готовимся. Кроватка есть, всевозможные люльки, коляски, кресла – этого пол гаража. Мы платим за роды. В общем, более двух тысяч долларов,

– поделился хореограф.

К тому же Кот рассекретил, что именно подарит жене после выписки из роддома. Наталья хочет получить кольцо, которое уже изготавливается украинским брендом.

Мы подобрали, которое она хочет, я уже заказал и оно изготавливается. Кольцо из бриллиантов, выращенных в Украине,

– подчеркнул Евгений.

Также танцовщик поделился, что, вероятно, через год переедет с женой и ребенком в новый дом.

Евгений Кот о стоимости родов жены: смотрите видео онлайн

Евгений Кот и Наталья Татаринцева станут родителями