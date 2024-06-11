Потрясающая стоимость: Евгений Кот рассекретил, сколько заплатит за роды жены
Источник:"Люкс ФМ"
Танцовщик Евгений Кот и гимнастка Наталья Татаринцева уже совсем скоро станут родителями. Хореограф назвал сумму, которую заплатит за роды жены и рассказал о подарке, который получит его возлюбленная после выписки из больницы.
К тому же на shower party раскрыли пол будущего ребенка. У супругов родится дочь.
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По словам Евгения, пара активно готовится к появлению ребенка на свет. Более того, звезды серьезно подошли к выбору имени для дочери, поэтому уже имеют один вариант, который им нравится.
В то же время Кот назвал стоимость родов жены – более двух тысяч долларов (80 600 гривен). Известно, что Наталья будет рожать в одной из частных больниц Украины.
Честно, мы не волнуемся, а готовимся. Кроватка есть, всевозможные люльки, коляски, кресла – этого пол гаража. Мы платим за роды. В общем, более двух тысяч долларов,
– поделился хореограф.
К тому же Кот рассекретил, что именно подарит жене после выписки из роддома. Наталья хочет получить кольцо, которое уже изготавливается украинским брендом.
Мы подобрали, которое она хочет, я уже заказал и оно изготавливается. Кольцо из бриллиантов, выращенных в Украине,
– подчеркнул Евгений.
Также танцовщик поделился, что, вероятно, через год переедет с женой и ребенком в новый дом.
Евгений Кот о стоимости родов жены: смотрите видео онлайн
Евгений Кот и Наталья Татаринцева станут родителями
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