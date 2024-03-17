Она изменилась, – Евгений Клопотенко о Елене Зеленской, с которой вместе работал

Евгений Клопотенко в сотрудничестве с Зеленской проводил реформу питания в детских садах и школах. Теперь повар поделился, как изменилась за время полномасштабного вторжения первая леди Украины.

По его словам, она стала лучше. Кроме того, Евгений рассекретил, как часто ему удается общаться с Еленой Зеленской.

Не пропустите Лилия Ребрик в третий раз стала мамой: звезда назвала пол и имя ребенка

Что Клопотенко сказал об Елене Зеленской

Шеф-повар отметил, что редко общается с женой президента, но как человек она ему всегда импонировала.

Ну, мы с ней не каждый день общаемся. Да, она изменилась. Мне кажется, что она стала супер сильной, стала лучше. Ну, она не была никогда плохой... Она мне всегда нравилась, ее ценности. Все идеи, которые я говорю, она поддерживает. Что мне еще нужно?,

– поделился Евгений.

Интервью с Евгением Клопотенко: смотрите видео онлайн

Чем сейчас занимается первая леди Украины