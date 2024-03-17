Она изменилась, – Евгений Клопотенко о Елене Зеленской, с которой вместе работал
Источник:"Прямая красная"
Евгений Клопотенко в сотрудничестве с Зеленской проводил реформу питания в детских садах и школах. Теперь повар поделился, как изменилась за время полномасштабного вторжения первая леди Украины.
По его словам, она стала лучше. Кроме того, Евгений рассекретил, как часто ему удается общаться с Еленой Зеленской.
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Что Клопотенко сказал об Елене Зеленской
Шеф-повар отметил, что редко общается с женой президента, но как человек она ему всегда импонировала.
Ну, мы с ней не каждый день общаемся. Да, она изменилась. Мне кажется, что она стала супер сильной, стала лучше. Ну, она не была никогда плохой... Она мне всегда нравилась, ее ценности. Все идеи, которые я говорю, она поддерживает. Что мне еще нужно?,
– поделился Евгений.
Интервью с Евгением Клопотенко: смотрите видео онлайн
Чем сейчас занимается первая леди Украины
- Елена Зеленская участвует в официальных церемониях и государственных мероприятиях, а также укрепляет дипломатические связи с женами других мировых лидеров. Ее вклад играет значительную роль в формировании публичного имиджа страны.
- Также жена президента Украины внедряет различные инициативы, касающиеся психического здоровья детей во время войны.
- Интересно, что недавно Зеленская приняла участие в подкасте, где как раз говорила о ментальном здоровье украинской молодежи.
- В то же время известно, что из-за плотного графика первая леди очень редко видится со своим мужем. Их встречи происходят еженедельно всего на несколько часов.