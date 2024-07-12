В изящном белом костюме: Зеленская познакомилась с новой первой леди Великобритании

Во время проведения саммита НАТО состоялась встреча первой леди Украины Елены Зеленской и новой первой леди Великобритании Виктории Стармер. Супруги лидеров двух стран провели время за совместным чаепитием.

На встрече Елена Зеленская выглядела очень стильно. Она уже поделилась своими впечатлениями от знакомства с женой Кира Стармера.

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Первая леди Украины рассказала, что им удалось найти общий язык с новой коллегой.

Юрист по образованию, Виктория Стармер сейчас работает в сфере здравоохранения – занимается вопросами безопасного труда врачей Национальной службы здравоохранения Великобритании. Поэтому у нас сразу нашлось много общих тем: именно сейчас в Соединенном Королевстве с учебной поездкой находится команда украинских экспертов в области ментального здоровья. Они перенимают лучший британский опыт построения системы психосоциальной поддержки,

– поделилась Зеленская.

Она добавила, что пригласила Викторию Стармер присоединиться к предстоящему четвертому Киевскому саммиту Первых леди и джентльменов, который будет посвящен безопасности детей, рассматривая такие вопросы, как безопасность во время войны, в семье, в школе и в цифровом пространстве.

На чаепитие Елена Зеленская выбрала элегантный белый костюм, который гармонично дополнила белой футболкой, изысканным ожерельем и серьгами. Свой образ первая леди Украины завершила изящной прической в виде низкого хвоста и сдержанным макияжем в нюдовых тонах с легкими темными акцентами.

Напомним, 4 июля в Великобритании состоялись досрочные парламентские выборы. Лейбористская партия под руководством Кира Стармера одержала убедительную победу, получив 410 мест в парламенте. По результатам выборов Кир Стармер стал новым премьер-министром страны. Официальное его назначение на должность главы британского правительства состоялось после традиционной аудиенции у короля в Букингемском дворце.