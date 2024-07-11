Она подобрала костюм и дополнила наряд аксессуарами. Благодаря этому жена президента Украины выглядела очень элегантно.

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Елена Зеленская во время своего визита в Америку пообщалась с Карен Ли, исполнительным директором SEEC, и Кэрол Битти, секретарем по вопросам инвалидности штата Мэриленд, узнала, как работает сеть помощников, которые помогают людям с инвалидностью справиться с повседневными вызовами и вселяют веру в себя и свои возможности.

Важно, что удалось даже познакомиться с теми, кому эта организация и ее волонтеры помогают. Потому что только когда видишь, как это работает не на словах, а на деле, понимаешь ценность предлагаемых услуг и примеряешь их к украинским потребностям,

– отметила супруга президента Украины.

На встрече Елена Зеленская появилась в черном классическом костюме, который соединила с футболкой в тон. Свой наряд она дополнила светлыми каблуками, массивным ожерельем и минималистичными серьгами. Первая леди Украины аккуратно уложила волосы и сделала макияж с темными оттенками.

Первая леди Украины недавно также посетила выставку "Украинско-американское партнерство в образовании и науке" в Вашингтоне. Во время мероприятия Зеленская продемонстрировала шикарный многослойный наряд, который состоял из белой рубашки, жилетки, синего пиджака и брюк-палаццо.