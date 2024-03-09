Казалось, что это романтическая профессия, - Елена Зеленская призналась, кем мечтала стать в детстве

Елена Зеленская удивила заявлением о том, что никогда не мечтала стать женой президента. Зато она рассказала, что хотела, чтобы ее работа была связана с самолетами.

Впрочем, это так и осталось мечтой для первой леди. Сейчас она активно участвует в официальных церемониях и государственных мероприятиях, а также поддерживает дипломатические отношения с женами других мировых лидеров, играя важную роль в формировании имиджа страны.

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Кем Елена Зеленская мечтала стать в юности

Первая леди вспомнила, что в школе хотела быть стюардессой.

Казалось, что это такая романтическая профессия – у них форма, и они ходят в самолетах, такие замечательные,

– отметила жена президента.

Однако в университете она училась на строителя, а потом работала на телевидении, где была сценаристкой юмористических программ и редактором. В то же время Зеленская призналась, что никогда не мечтала быть женой президента.

Мне кажется, что мало кто об этом мечтает,

– подчеркнула Елена.

Несмотря на это, сейчас она вынуждена выполнять обязанности первой леди.

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