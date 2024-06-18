Четвертый Саммит первых леди и джентльменов пройдет в Киеве: Зеленская назвала тему

Столица Украины готовится принять четвертый Саммит первых леди и джентльменов. Елена Зеленская рассказала, какой теме будет посвящено мероприятие в этом году.

На днях состоялась пресс-конференция, посвященная предстоящему мероприятию. На ней первая леди Украины Елена Зеленская сообщила важные детали по поводу Саммита, который станет четвертым по счету.

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Четвертый Саммит первых леди и джентльменов состоится в Киеве 12 сентября. Его темой станет безопасность детей.

Это важное событие как для меня, так и для международного сообщества первых леди и джентльменов, которая стремительно развилась и переросла в глобальную платформу, которая постоянно действует и приносит пользу Украине и миру. То есть приятно, что мы не просто есть, а что постоянно развиваемся и помогаем людям,

– рассказала Елена Зеленская.

На мероприятие уже в четвертый раз прибудут супруги лидеров государств и эксперты из разных уголков планеты, украинские специалисты будут обсуждать угрозы и вызовы, которые появились перед детьми дома, в школе и интернете. Первая панель будет касаться детей, которые живут в период войны.

"Болезненная тема для Украины, где Россия ежедневно убивает и калечит детей и уже похитила 19 тысяч маленьких украинцев. Но хотя война продолжается и остается самой большой болью для украинцев, наша страна сконцентрирована не только на себе, но и ищет новые решения для преодоления глобальных угроз и вызовов. Ведь безопасность детей многомерная", – подчеркнула первая леди.

Специально к Саммиту провели масштабное социологическое исследование "Ключевые угрозы для детей". Его результаты обнародуют на мероприятии.

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