После двух лет молчания: Елена Винницкая вышла на связь

Известная украинская певица и экс-участница группы "ВИА Гра" в течение длительного времени не появлялась в информационном пространстве. Однако, недавно она заявила о себе и призналась, чем занимается.

По словам Елены, у нее нет желания вести соцсети. В то же время певица поделилась, что работает на благо Вооруженных Сил Украины.

Интересно Переживала на сцене "маленькую смерть", а потом исчезла из шоубизнеса: где сейчас Мария Яремчук

Как оказалось, фонд Винницкой разработал программу "Новая перспектива", которая будет оказывать психологическую поддержку ветеранам войны. Артистка хочет помочь военным, которые вернулись домой, приспособиться к гражданской жизни. Исполнительница уделяет этому делу все свое время.

То есть мы хотим вообще создать новое движение, которого еще нет в Украине и в мире. Мы хотим подготовить психологов для ветеранов. Это не военный психолог, ведь он работает на фронте и его первая задача – это вернуть бойца в бой,

– заверила Елена.

К тому же Винницкая приоткрыла завесу жизни своего мужа, музыканта Сергея Большого. Она рассказала, чем он сейчас занимается.

Он в "Добробате" был, а потом пошел в Территориальную оборону. Уже почти второй год муж занимается медицинской помощью – вывозит раненых,

– отметила артистка.

Елена Винницкая о своем "исчезновении": смотрите видео онлайн

Что известно о Елене Винницкой