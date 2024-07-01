После двух лет молчания: Елена Винницкая вышла на связь
Источник:Завтрак с 1+1
Известная украинская певица и экс-участница группы "ВИА Гра" в течение длительного времени не появлялась в информационном пространстве. Однако, недавно она заявила о себе и призналась, чем занимается.
По словам Елены, у нее нет желания вести соцсети. В то же время певица поделилась, что работает на благо Вооруженных Сил Украины.
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Как оказалось, фонд Винницкой разработал программу "Новая перспектива", которая будет оказывать психологическую поддержку ветеранам войны. Артистка хочет помочь военным, которые вернулись домой, приспособиться к гражданской жизни. Исполнительница уделяет этому делу все свое время.
То есть мы хотим вообще создать новое движение, которого еще нет в Украине и в мире. Мы хотим подготовить психологов для ветеранов. Это не военный психолог, ведь он работает на фронте и его первая задача – это вернуть бойца в бой,
– заверила Елена.
К тому же Винницкая приоткрыла завесу жизни своего мужа, музыканта Сергея Большого. Она рассказала, чем он сейчас занимается.
Он в "Добробате" был, а потом пошел в Территориальную оборону. Уже почти второй год муж занимается медицинской помощью – вывозит раненых,
– отметила артистка.
Елена Винницкая о своем "исчезновении": смотрите видео онлайн
Что известно о Елене Винницкой
- В 2000 году присоединилась к составу группы "ВИА Гра", который принес ей бешеную популярность.
- Впрочем, через три года она покинула коллектив и начала сольную карьеру. Самыми успешными альбомами артистки являются "Солнце" и "007".
- К тому же Винницкая работала на телевидении и в киноиндустрии.
- Теперь женщина посвятила все свое время волонтерству.