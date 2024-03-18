Елена Мандзюк высмеяла Андрея Гонковского по поводу его переезда за границу: "Недалекий человек"

Конфликт блогеров Елены Мандзюк и Андрея Гонковского обострился. Об эмоциональной перепалке подробно рассказала Мандзюк в своем инстаграме.

После того как Андрей Гонковский объявил о переезде за границу на фоне угроз их семье из-за его отпуска на Мальдивах, Елена Мандзюк решила публично упрекнуть блогера в абсурдности его деятельности.

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Елена Мандзюк резко осудила Андрея Гонковского за его переезд

Как отметила Елена, Андрей перешел черту: мол, у него все вокруг виноваты, кроме него.

По словам Мандзюк, сегодня в нашем обществе не допустимо так себя вести и транслировать подобное поведение в широкие массы. По мнению блогера, все псевдоволонтеры, которые пользуются своим статусом для собственных нужд, должны быть наказаны и привлечены к ответственности. Поскольку это не уважение к военным, которые защищали и защищают нас, и к настоящим волонтерам.

К слову, в своем инстаграме Елена показала фрагмент их с Андреем переписки. В публикации инфлюенсер назвала Гонковского недалеким человеком, у которого отсутствует критическое мышление.

Чувак по ходу застрял где-то на Мальдивах в развитии. Не возвышайте себя так высоко, какой вы конкурент мне. Конкурент по выезду за границу? Здесь вы выиграли, потому что там, вероятно, точно чаще были за меня, но я не печалюсь об этом. Моя цель – высмеять таких мужчин, как вы, которые убегают, выискивают причины, прикрываются детьми, волонтерством, чтобы незаконно пересечь границу. Для наших реалий это – низко, позорно, несправедливо,

– эмоционально заявила Елена.

В ответ Андрей заявил, что Елене их жизнь интереснее, чем своя, и сообщил, что подаст в суд за публичную клевету. Кроме того, Гонковский назвал Мандзюк лгуньей. Блогер отметил, что Елена нередко и сама обманывает фолловеров насчет своего волонтерства. Он привел доказательства, что якобы во время гуманитарной поездки в Харьков Мандзюк жила не в спортзале школы, а в гостинице. Кстати, это эта поездка, куда Елена предлагала поехать и Татьяне Пренткович, девушке Гонковского.

Переписка Андрея Гонковского и Елены Мандзюк

Что известно о конфликте Андрея Гонковского и Елены Мандзюк