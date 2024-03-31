Никогда не жил без войны, – семилетний сын Елены Кравец растрогал ее до слез

Актриса и телеведущая Елена Кравец имеет троих детей. Это 7-летние Иван и Катя и 21-летняя Мария. Елена обсудила с детьми вопросы взросления и растрогалась признанием своего сына о жизни в условиях войны.

Иван Кравец хочет стать в будущем футболистом. В то же время он в свои 7 лет уже понимает как это быть "ребенком войны".

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Какие слова сына довели Кравец до слез

Во время разговора с Еленой Иван спросил у мамы о ее самом большом страхе. Женщина ответила, что "все они связаны с войной". Кравец призналась, что боится только за близких и всю страну.

Позже мальчик уточнил, пугает ли ее атомная бомба, на что женщина выразила желание не говорить о таком с сыном. Однако она понимает, что Иван родился и застал сразу войну.

Я родился, когда уже была война. Никогда не жил без войны,

– откровенно сказал сын Елены.

В разговор вмешалась дочь Мария, которая подтвердила слова Ивана. Впрочем, Елена Кравец из-за слов сына даже заплакала.

Я только сейчас это осознала, честно. Мы некоторое время жили, будто войны нет. Ее не было в нашем городе. Ванечка, ты очень меня растрогал,

– прокомментировала Кравец.

К тому же женщина вспомнила слова сына во время ракетного обстрела, когда они вместе прятались в коридоре. Актриса спрашивала у дочери направление движения российских истребителей, когда вдруг ее перебил сын. Он попросил маму перестать разговаривать, а вместо этого начать молиться.

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Кравец показала творческую реакцию дочери на ракетный обстрел

Актриса поделилась с поклонниками, как ее семилетняя дочь Катя отреагировала на мощную ракетную атаку на столицу 21 марта этого года. В тот день на Киев летела 31 ракета.

После проведения нескольких часов в укрытии, девочка, не спав после отбоя тревоги, сделала пластилиновую ПВО – "чертика и самолетик".



Реакция дочери Кравец на ракетный обстрел Киева / Скриншот из инстаграми-сторис ведущей