Иван Кравец хочет стать в будущем футболистом. В то же время он в свои 7 лет уже понимает как это быть "ребенком войны".
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Какие слова сына довели Кравец до слез
Во время разговора с Еленой Иван спросил у мамы о ее самом большом страхе. Женщина ответила, что "все они связаны с войной". Кравец призналась, что боится только за близких и всю страну.
Позже мальчик уточнил, пугает ли ее атомная бомба, на что женщина выразила желание не говорить о таком с сыном. Однако она понимает, что Иван родился и застал сразу войну.
Я родился, когда уже была война. Никогда не жил без войны,
– откровенно сказал сын Елены.
В разговор вмешалась дочь Мария, которая подтвердила слова Ивана. Впрочем, Елена Кравец из-за слов сына даже заплакала.
Я только сейчас это осознала, честно. Мы некоторое время жили, будто войны нет. Ее не было в нашем городе. Ванечка, ты очень меня растрогал,
– прокомментировала Кравец.
К тому же женщина вспомнила слова сына во время ракетного обстрела, когда они вместе прятались в коридоре. Актриса спрашивала у дочери направление движения российских истребителей, когда вдруг ее перебил сын. Он попросил маму перестать разговаривать, а вместо этого начать молиться.
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Кравец показала творческую реакцию дочери на ракетный обстрел
- Актриса поделилась с поклонниками, как ее семилетняя дочь Катя отреагировала на мощную ракетную атаку на столицу 21 марта этого года. В тот день на Киев летела 31 ракета.
- После проведения нескольких часов в укрытии, девочка, не спав после отбоя тревоги, сделала пластилиновую ПВО – "чертика и самолетик".
Реакция дочери Кравец на ракетный обстрел Киева / Скриншот из инстаграми-сторис ведущей