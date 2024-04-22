Родной сердцу человек, – Елена Кравец рассказала о последнем сообщении Зеленскому

Ведущая и актриса Елена Кравец рассказала о волнении за президента Зеленского. Она призналась, что написала Владимиру в последний раз.

Елена Кравец – была очень близким человеком для Владимира Зеленского и его жены Елены. Но с началом новой должности Зеленского, а также большой войны их общение значительно сократилось.

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Елена Кравец о волнении за президента

Несмотря на то, что Кравец не имеет возможности встречались с супругами, она фиксирует любые изменения в голосе, внешнем виде президента. Елена призналась, что очень волнуется за Зеленского.

Я волнуюсь за него как за очень важного и близкого мне человека. Если хотите, то да, почти так же, как за мужа. Я волнуюсь, потому что это очень родной моему сердцу человек и вся их семья. Поэтому тот факт, что мы сейчас меньше видимся, – он накладывает отпечаток. Точнее, не меньше видимся, а мы вообще не видимся,

– сообщила ведущая.

С первой леди Елена Кравец нет никакого контакта, последний раз они виделись на записи подкаста. Но ведущая может присылать сообщения Владимиру Зеленскому. Она рассказала, какое смс было последним.

"Я поздравила Елену (первую леди) с днем рождения. Чтобы он просто передал. Он отвечает "дяк, все передам" и все", – заметила актриса.

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