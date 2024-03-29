Я официально невеста, - 48-летняя оперная певица Елена Гребенюк объявила о помолвке с возлюбленным
Источник:ТСН
Знаменитая украинская солистка оперы Елена Гребенюк рассказала, что впервые выходит замуж. Кроме того, она поделилась подробностями о своем женихе.
В частности, рассекретила его возраст и профессию. К тому же поделилась историей знакомства с избранником.
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Что известно об отношениях Елены Гребенюк
Выяснилось, что с будущим женихом певица познакомилась 16 апреля прошлого года благодаря общему другу.
Мы познакомились на Пасху. Я предложила посвятить пасху. На следующий день мы решили встретиться. Мы жили в одном доме много лет, но мы не виделись. Наш общий друг нас познакомил,
– отметила артистка.
Мужчину зовут Ярослав и он работает автодорожником. Пара около 8 месяцев живет вместе. В то же время дочь Елены решила съехать к бабушке.
Мне уже сделали предложение, но мы решили отложить (свадьбу – 24 Канал), потому что сейчас неуместно. Но предложение приняла. Я официально невеста,
– поделилась исполнительница.
Интервью с Еленой Гребенюк: смотрите видео онлайн
Кто такая Елена Гребенюк
- Это известная оперная певица, которая нередко выступает в Киеве и других городах Украины.
- Исполнительница достигла больших успехов как на национальной, так и на международной сценах, получая награды и призы на различных престижных фестивалях и конкурсах.
- Среди ее достижений – премия "Золотая надежда" на Международном фестивале оперной и камерной вокальной музыки им. Паторжинского в 1997 году, Третья премия и звание лауреата XXXVIII Международного конкурса оперного пения им. Дворжака в Карловых Варах в 2003 году, а также Гран-при на Первом международном конкурсе евро-видео в Тиране в 2006 году.
- В 2007 и 2010 годах исполнительница участвовала в "Фабрике звезд" в Украине, где была членом жюри и преподавателем вокала. В 2011 году она руководила группой "Призраки оперы" в программе "Шоу №1" телеканала "Интер".
- Кроме того, Елена Гребенюк участвовала в шоу "Зважені та щасливі", где похудела на 30 килограммов, а недавно снялась в проекте "Супер мама".