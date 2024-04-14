Следующий шаг – электрошок: Тышкевич шокировала подробностями о состоянии здоровья

Екатерина Тышкевич до сих пор ищет способы, чтобы избавиться от хронической головной боли. На днях актриса сходила на прием к новому врачу и поделилась деталями обследования.

На самом деле результаты неутешительные. Знаменитость прописали антидепрессанты и транскраниальную магнитную терапию, однако если это не будет помогать, то ее ждет электросудорожная терапия, что очень пугает Екатерину.

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Что Тышкевич рассказала о своем состоянии здоровья

Актриса поделилась, что посетила нового невролога, который отметил, что "ситуация сложная". Выяснилось, что Екатерина перепробовала уже почти все разновидности антидепрессантов, влияющих на хронические боли, и была у всех врачей.

Он подтвердил, что ехать куда-то за границу смысла нет, потому что протоколы одни и те же на хроническую головную боль,

– добавила знаменитость.

В то же время врач назначил Тышкевич антидепрессант, который может помочь в ее состоянии. Екатерина его уже принимала, но забросила через три недели приема, потому что не было никакого эффекта.

Этот конкретный препарат надо пить два месяца на максимальной дозировке. Это реально тяжело. Я в тот момент искала просто более безопасный для себя антидепрессант,

– объяснила актриса.

Она подытожила, что сейчас принимает комбинацию двух антидепрессантов от головной боли, а также антикомвульсант и нейролептик. Кроме того, Екатерина решила сделать транскраниальную магнитную терапию. В то же время если вышеупомянутые методы лечения не помогут, то следующий шаг – это электросудорожная терапия, то есть электрошок.

Я читала просто ужасные статьи по этому поводу, что можно выйти вообще овощем, с амнезией и нарушением когнитивных функций. Честно, страшно,

– подчеркнула знаменитость.

Екатерина Тышкевич рассказала о своем самочувствии / Скриншоты из инстаграмм-сторис

Что известно о болезни Екатерины Тышкевич