Тетя, отстань, – жена Остапчука публично поссорилась с его бывшей

Недавно Кристина Горняк, экс-супруга шоумена Владимира Остапчука, впервые поделилась причиной их развода и информацией о разделе имущества с экс-супругом. В то же время Екатерина Полтавская, нынешняя жена телеведущего, уже отреагировала на откровенный рассказ Кристины.

Как стало известно, Владимир хотел вернуть прежние отношения с бывшей женой договором о дарении дома. Он пришел к женщине с этим документом и с предложением восстановить брак, однако она отказала ему. По мнению Кристины, эта ситуация могла послужить причиной для личной обиды Остапчука и его нежеланием решить вопрос имущественного распределения.

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Как отреагировала на упреки Екатерина Полтавская

Девушка в своем блоге попросила Кристину больше не возвращаться к публичному обсуждению темы брака с Остапчуком и общего дома. К тому же Екатерина упрекнула экс-супругу, что та рассказывает на всех интервью одно и то же.

"Тетя, отстань" , – посоветовала Полтавская.



Екатерина Полтавская ответила экс-жене Остапчука / Скриншот из инстаграмм-сторис



Полтавская отреагировала на упреки Кристины Горняк / Скриншот из инстаграмм-сторис

В то же время Кристина Горняк не замедлила с ответом и ответила Екатерине. Экс-супруга отметила, что кого-то плохо воспитали в детстве. Более того, вопрос с домом касается только ее и Остапчука, а "третьи лица здесь лишние".



Кристина Горняк прокомментировала ответ Полтавской / Скриншот из инстаграмм-сторис



Реакция экс-жены Остапчука / Скриншот из инстаграмм-сторис

Позже Кристина обвинила Екатерину в эйджизме

Все дело в том, что поклонников экс-жены шоумена задели слова Полтавской. Горняк заявила, что все выдержит, поскольку считает себя стрессоустойчивой.

Не принимайте так близко к сердцу, потому что вижу ваши комментарии. Понимаю, это очень неприятно, и я считаю, что давить людей на тему возраста, внешности, религии, расы – это о невоспитанности. Или внутренние моменты,

– отметила Кристина.



Экс-жена Остапчука обвинила Полтавскую в эйджизме / Скриншот из инстаграмм-сторис

В то же время Екатерина заявила, что Горняк сама себе все "додумала" и слово "тетя" это вообще не про эйджизм.

Назвав тебя тетей, я не называла тебя старой. Это ты додумала. И как раз вот это и есть про внутренние моменты, что тема возраста сидит внутри тебя. Тетей можно быть и в 20, а можно не быть и в 50. Это не про возраст, а состояние души человека,

– поставила точку Екатерина.



Полтавская объяснила свою позицию / Скриншот из инстаграмм-сторис

Что говорила Кристина Горняк о браке с Остапчуком