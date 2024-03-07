На фоне слухов о женитьбе: Екатерина Полтавская и Владимир Остапчук засветили обручальные кольца

Екатерина Полтавская в очередной раз заинтриговала новым фото, указывающим на то, что она с Владимиром Остапчуком законные муж и жена. Блогер опубликовала в сети фото, где видно их обручальные кольца.

До недавнего времени пара Владимира Остапчука и Екатерины Полтавской неоднозначно намекала, что они поженились. Впрочем, официально этого не подтверждали. Именно поэтому фолловеры не могли понять: влюбленные хайпуют на теме свадьбы или действительно оберегают свою личную жизнь.

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Екатерина Полтавская и Владимир Остапчук поженились

Все точки над "і" расставила сама Полтавская. 23-летняя девушка опубликовала в инстаграме фото, где видно их с ведущим обручальные кольца. В кадре пара нежно держится за руки.

Фото свадебных колец Владимира Остапчука и Екатерины Полтавской / фото из инстаграма блогера

К этому моменту 39-летний Владимир, за спиной которого уже есть два брака (с Еленой Войченко и Кристиной Остапчук, – прим. ред.), тщательно скрывал свою правую руку на снимках. А на светских мероприятиях появлялся без обручального кольца.

Сама же Полтавская постоянно демонстрировала в сети роскошное кольцо французского ювелирного дома Cartier за 2 000 долларов и подшучивала над СМИ, которые писали о ней, как о "сожительнице" Остапчука. И, судя по фото, пара действительно официально узаконила свои отношения. Однако когда это произошло – пока неизвестно.

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