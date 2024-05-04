Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов растрогали, как с детьми готовятся к Пасхе: семейные кадры
Источник:Екатерина Осадчая
Звездная пара Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов поделилась планами празднования Пасхи. В то же время они растрогали поклонников семейными кадрами с детьми.
К тому же супруги показали, чем занимаются накануне Христова Воскресения. Так, Екатерина и Юрий все время проводят с детьми.
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Как Осадчая и Горбунов готовятся к Пасхе
Телеведущая в своих соцсетях опубликовала кадры, на которых развивает мелкую моторику двухлетнего сына Даниила. Мальчик играется с камушками, чему радуется Екатерина.
Сколько бы игрушек не было, а бутылка с камнями самая интересная,
– поделилась знаменитость.
Екатерина Осадчая играет с сыном Даниилом / Скриншот из инстаграмм-сторис
К тому же Осадчая рассказала о планах относительно празднования Пасхи. В субботу вечером супруги пойдут в церковь святить куличи, а потом соберутся вместе с семьей за столом. Телеведущая рада таким моментам семейных встреч.
Телеведущая о планах подготовки к Пасхе / Скриншот из инстаграмм-сторис
Осадчая о праздновании Пасхи / Скриншот из инстаграмм-сторис
В то же время Юрий Горбунов показал поклонникам как проводит время с сыном Иваном в ожидании праздника. Так, шоумен поделился, что находится с мальчиком на рыбалке.
Юрий Горбунов с сыном Иваном / Скриншот из инстаграмм-сторис
Что известно о супругах Осадчей и Горбунова
- Будущая пара познакомилась в 2014 году на шоу "Голос дети".
- В 2017 году влюбленные поженились.
- Сейчас звезды воспитывают двух сыновей – Ивана и Даниила.
- В то же время у пары есть дети от первых браков. Так, Осадчая имеет сына Илью, а Горбунов – названную дочь Ксению.