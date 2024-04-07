Звезда сериала "Кухня" поделилась нежным фото с мужем, который меняет российское гражданство

7 апреля 2024, 11:23
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Екатерина Кузнецова

6 апреля актриса Екатерина Кузнецова отпраздновала седьмую годовщину отношений с мужем. Поэтому, она поделилась с поклонниками нежными фотографиями с любимым-россиянином Максимом Аплиным.

С начала вторжения муж Кузнецовой осудил войну и поддержал Украину. По словам Екатерины, он сейчас занимается вопросом по смене российского гражданства.

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Какой фотографией Кузнецова растрогала поклонников

Актриса опубликовала романтическое фото, где она обнимается с мужем. Супруги надели светлый верх и темный низ. Пара искренне улыбается и выглядит счастливой. В то же время на фоне можно увидеть пальмы.

"Сегодня 7 лет", – подписала кадр Екатерина.

Подписчики в восторге от фотографии пары. Они поздравили супругов в комментариях и сделали множество комплиментов.

  • "Любовь спасет мир! Поздравляю";
  • "Мои поздравления! Пусть осуществятся все заветные мечты и желания";
  • "Самые искренние поздравления!!!";
  • "Мои поздравления! Пусть впереди еще много лет и счастья!";
  • "Согласия и любви! Детишек, как на небе звездочек!".

Что известно о супругах Кузнецовой и Аплина

  • В 2017 году состоялось знакомство будущей пары.
  • В апреле 2021-го Максим сделал Екатерине предложение.
  • С началом вторжения мужчина осудил кровавые действия России и поддержал Украину. Супруги выехали из страны-агрессора в Шри-Ланку, а позже переехали в Испанию.
  • Более того, актриса отметила, что, что ее жених уже в процессе смены гражданства с российского на украинское.
Автор: Влада Пономарьова