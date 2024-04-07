С начала вторжения муж Кузнецовой осудил войну и поддержал Украину. По словам Екатерины, он сейчас занимается вопросом по смене российского гражданства.
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Какой фотографией Кузнецова растрогала поклонников
Актриса опубликовала романтическое фото, где она обнимается с мужем. Супруги надели светлый верх и темный низ. Пара искренне улыбается и выглядит счастливой. В то же время на фоне можно увидеть пальмы.
"Сегодня 7 лет", – подписала кадр Екатерина.
Подписчики в восторге от фотографии пары. Они поздравили супругов в комментариях и сделали множество комплиментов.
- "Любовь спасет мир! Поздравляю";
- "Мои поздравления! Пусть осуществятся все заветные мечты и желания";
- "Самые искренние поздравления!!!";
- "Мои поздравления! Пусть впереди еще много лет и счастья!";
- "Согласия и любви! Детишек, как на небе звездочек!".
Что известно о супругах Кузнецовой и Аплина
- В 2017 году состоялось знакомство будущей пары.
- В апреле 2021-го Максим сделал Екатерине предложение.
- С началом вторжения мужчина осудил кровавые действия России и поддержал Украину. Супруги выехали из страны-агрессора в Шри-Ланку, а позже переехали в Испанию.
- Более того, актриса отметила, что, что ее жених уже в процессе смены гражданства с российского на украинское.