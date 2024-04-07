С начала вторжения муж Кузнецовой осудил войну и поддержал Украину. По словам Екатерины, он сейчас занимается вопросом по смене российского гражданства.

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Какой фотографией Кузнецова растрогала поклонников

Актриса опубликовала романтическое фото, где она обнимается с мужем. Супруги надели светлый верх и темный низ. Пара искренне улыбается и выглядит счастливой. В то же время на фоне можно увидеть пальмы.

"Сегодня 7 лет", – подписала кадр Екатерина.

Подписчики в восторге от фотографии пары. Они поздравили супругов в комментариях и сделали множество комплиментов.

"Любовь спасет мир! Поздравляю";

"Мои поздравления! Пусть осуществятся все заветные мечты и желания";

"Самые искренние поздравления!!!";

"Мои поздравления! Пусть впереди еще много лет и счастья!";

"Согласия и любви! Детишек, как на небе звездочек!".

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