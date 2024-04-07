З початку вторгнення чоловік Кузнєцової засудив війну і підтримав Україну. За словами Катерини, її чоловік зараз займається питанням щодо зміни російського громадянства.

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Якою світлиною Кузнєцова зворушила шанувальників

Акторка опублікувала романтичне фото, де вона обіймається з чоловіком. Подружжя одягнуло світлий верх і темний низ. Пара щиро посміхається та виглядає щасливою. Водночас на фоні можна побачити пальми.

"Сьогодні 7 років", – підписала кадр Катерина.

Підписники у захваті від світлини пари. Вони привітали подружжя у коментарях і зробили безліч компліментів.

  • "Кохання врятує світ! Вітаю";
  • "Мої вітання! Хай здійсняться всі заповітні мрії і бажання";
  • "Найщиріші вітання!!";
  • "Мої вітання! Хай попереду ще багато років і щастя!";
  • "Злагоди та любові! Діточок, як на небі зірочок!".

Що відомо про подружжя Кузнєцової та Апліна

  • У 2017 році відбулося знайомство майбутньої пари.
  • У квітні 2021-го Максим освідчився Катерині.
  • З початком вторгнення чоловік засудив криваві дії Росії та підтримав Україну. Подружжя виїхали з країни-агресора до Шрі-Ланки, а пізніше переїхали до Іспанії.
  • Ба більше, акторка наголосила на тому, що її наречений вже в процесі зміни громадянства з російського на українське.