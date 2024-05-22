Работают над разногласиями: инсайдер сообщил новые подробности кризиса в браке Лопес и Аффлека

16 мая стало известно, что супруги Дженнифер Лопес и Бен Аффлек находятся на грани разрыва. Теперь инсайдер прокомментировал слухи относительно вероятного развода пары.

До этого человек из близкого окружения супругов рассказывал, что звезды уже не живут вместе. Более того, они якобы планируют продать совместный дом.

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Какие новые подробности кризиса брака раскрылись

21 мая инсайдер сообщил, что Дженнифер и Бен таки действительно не живут под одной крышей. Так, певица сейчас находится в их с мужем совместном доме, а актер – в арендованных апартаментах.

К тому же человек из близкого окружения пары отметил, что супруги работают над разногласиями, которые возникли у них. Дело в том, что Лопес любит рассказывать все на всеобщее обозрение, а Аффлек – не хочет делиться подробностями личного, предпочитая приватность.

Впрочем, несмотря на проблемы в браке, супругов "связывает глубокая связь, которая длится уже в течение двух десятилетий".

Что известно о причинах вероятного разрыва пары