Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на грани разрыва - СМИ

В 2022 году известная певица Дженнифер Лопес и голливудский актер Бен Афлек поженились. Впрочем, сейчас стало известно, что супруги находятся на грани развода.

Два года назад, пара сошлась после 20-летнего перерыва. В 2002 году звезды были помолвлены, однако впоследствии разошлись.

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В чем причина вероятного разрыва звезд

Поклонники супругов в течение длительного времени были взволнованы тем, что пара не появляется вместе на публике. Так, нынешний Met Gala Дженнифер Лопес посетила без Бена Аффлека. Это удивило поклонников певицы, поскольку ранее звезды часто появлялись на мероприятиях в компании друг друга.

По инсайдерской информации, Бен переехал в другой дом, а Дженнифер находится в поиске новых апартаментов. Поэтому супруги сейчас живут отдельно. В то же время общий дом пара планирует продать.



Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото из инстаграмма певицы

Также инсайдер сообщил, что причиной кризиса в отношениях стала Лопес. Дело в том, что певица постоянно контролировала актера, а тот на это никак не влиял. Хотя любовь между звездами все еще есть, однако, они не могут быть вместе.

Бен уже уехал, и им, вероятно, придется продать дом мечты, который они искали два года. Они никогда не прекратят любить друг друга, но она не может контролировать его, а он не может изменить ее. Это не могло продолжаться постоянно,

– отметил инсайдер.

Что известно о паре Лопес и Аффлека