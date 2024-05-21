Через два года после развода: актер Джейсон Момоа показался с новой возлюбленной
Источник:Джейсон Момоа
Голливудский актер Джейсон Момоа в 2022 году сообщил о разводе с актрисой Лизой Боне. Однако, теперь звезда показал свою новую избранницу.
Недавно на одном из публичных мероприятий актер намекнул, что его сердце снова занято. Избранница знаменитости на 13 лет моложе его.
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Как выглядит новая избранница Момоа
Звезда сериала "Игра престолов" и фильма "Аквамен" в своих соцсетях подтвердил догадки фанатов относительно новых отношений. Джейсон опубликовал фотографии, на которых отдыхает вместе с друзьями в Японии.
Джейсон Момоа с друзьями и девушкой / Фото из инстаграма актера
Впрочем, на фото можно заметить знаменитость в объятиях девушки. В то же время на другом кадре пара позирует на фоне водоема.
Япония – ты мечта, что осуществилась, ты поразила меня,
– поделился Момоа.
Возлюбленную Джейсона зовут Адриа Архона, ей 32 года и она тоже актриса. К тому же разница в возрасте пары составляет 13 лет. Впрочем, пока неизвестно, когда именно влюбленные начали встречаться.
Момоа и Архона / Фото из инстаграма актера
Что известно о личной жизни Момоа
- Джейсон влюбился в 8-летнем возрасте в актрису Лизу Боне. Он тогда увидел ее на телеэкране и понял, что будет "преследовать" эту женщину всю свою жизнь.
- Звезды познакомились в 2005 году в джаз-клубе, а уже потом начали встречаться.
- В 2007 году у пары родился первенец – дочь Лола Иоани, а через год – сын Накоа-Вулф.
- Супруги в 2017 году официально вступили в брак. Впрочем, через пять лет звезды официально сообщили, что разводятся. Они решили рассказать о разрыве, поскольку считают, что это "достойно и честно".
- Однако, в мае 2024 года стало известно, что Момоа встречается с 32-летней актрисой по имени Адриа Архона.