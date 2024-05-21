Недавно на одном из публичных мероприятий актер намекнул, что его сердце снова занято. Избранница знаменитости на 13 лет моложе его.

Не пропустите Американский актер Миша Коллинз, снявшийся в сериале "Сверхъестественное", снова приехал в Киев

Как выглядит новая избранница Момоа

Звезда сериала "Игра престолов" и фильма "Аквамен" в своих соцсетях подтвердил догадки фанатов относительно новых отношений. Джейсон опубликовал фотографии, на которых отдыхает вместе с друзьями в Японии.



Джейсон Момоа с друзьями и девушкой / Фото из инстаграма актера

Впрочем, на фото можно заметить знаменитость в объятиях девушки. В то же время на другом кадре пара позирует на фоне водоема.

Япония – ты мечта, что осуществилась, ты поразила меня,

– поделился Момоа.

Возлюбленную Джейсона зовут Адриа Архона, ей 32 года и она тоже актриса. К тому же разница в возрасте пары составляет 13 лет. Впрочем, пока неизвестно, когда именно влюбленные начали встречаться.



Момоа и Архона / Фото из инстаграма актера

Что известно о личной жизни Момоа