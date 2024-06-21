Джеджула откровенно рассказал об общении с сыном от Санты Димопулос и отношениях с экс-возлюбленной
Источник:OBOZ.UA
Украинский ведущий Андрей Джеджула имеет 15-летнего сына от экс-участницы группы "ВИА Гра" Санты Димопулос. На днях он рассказал подробности общения с Даниэлем и его мамой.
Шоумен отметил, что каждый день созванивается с сыном по видеосвязи, иногда даже несколько раз в день. Интересно, что их разговоры происходят на трех языках: украинском, русском и английском. Также Андрей рассказал о том, где сейчас живет Даниэль и рассекретил, общается ли с бывшей Димопулос.
Вас также может заинтересовать Никогда не служил, – шоумен Андрей Джеджула впервые признался, обновил ли уже данные в ТЦК
Джеджула сообщил, что его сын живет в Дубае. Из-за сложной ситуации в Украине они долгое время не могли встретиться лично. Первая встреча после начала полномасштабного вторжения состоялась только через год, когда Андрей приехал за границу по волонтерским делам. В следующий раз они увиделись уже в Киеве в декабре прошлого года, где Даниэль провел почти месяц.
Мы много занимались его здоровьем, сделали операцию по коррекции искривленной носовой перегородки – он аллергик. Сейчас все прекрасно, контролирует самочувствие в случае необходимости лекарствами, которые ему подобрали. Планирует еще приехать ко мне вот сейчас, летом,
– сказал шоумен.
Он также рассказал о финансовой поддержке сына, отметив, что Даниэль имеет карточку, привязанную к родительскому счету, с которой ежемесячно получает средства на личные расходы.
Относительно отношений с матерью парня, Сантой Димопулос, Андрей поделился, что долгое время они не общались. Однако с начала этого года возобновили контакт, но исключительно по вопросам, касающихся сына.
Она сама мне написала по поводу вопросов, касающихся Даниэля. Но не могу сказать, что у нас сейчас тесное общение – разговоры исключительно о том, что является зоной интересов сына. Ну так в принципе и должно быть, я считаю,
– подчеркнул Андрей.
Что известно об отношениях Андрея Джеджулы и Санты Димопулос
- Их роман вспыхнул в 2006 году.
- Пара не афишировала свои отношения, но через два года, в 2008 году, у них родился сын, которого назвали Даниэлем. Это событие, казалось бы, должно было укрепить их союз, но судьба распорядилась иначе.
- Несмотря на рождение ребенка, отношения Санты и Андрея оказались непродолжительными. Уже в 2010 году, всего через два года после появления на свет их сына, пара приняла решение расстаться.