Джеджула откровенно рассказал об общении с сыном от Санты Димопулос и отношениях с экс-возлюбленной

Украинский ведущий Андрей Джеджула имеет 15-летнего сына от экс-участницы группы "ВИА Гра" Санты Димопулос. На днях он рассказал подробности общения с Даниэлем и его мамой.

Шоумен отметил, что каждый день созванивается с сыном по видеосвязи, иногда даже несколько раз в день. Интересно, что их разговоры происходят на трех языках: украинском, русском и английском. Также Андрей рассказал о том, где сейчас живет Даниэль и рассекретил, общается ли с бывшей Димопулос.

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Джеджула сообщил, что его сын живет в Дубае. Из-за сложной ситуации в Украине они долгое время не могли встретиться лично. Первая встреча после начала полномасштабного вторжения состоялась только через год, когда Андрей приехал за границу по волонтерским делам. В следующий раз они увиделись уже в Киеве в декабре прошлого года, где Даниэль провел почти месяц.

Мы много занимались его здоровьем, сделали операцию по коррекции искривленной носовой перегородки – он аллергик. Сейчас все прекрасно, контролирует самочувствие в случае необходимости лекарствами, которые ему подобрали. Планирует еще приехать ко мне вот сейчас, летом,

– сказал шоумен.

Он также рассказал о финансовой поддержке сына, отметив, что Даниэль имеет карточку, привязанную к родительскому счету, с которой ежемесячно получает средства на личные расходы.

Относительно отношений с матерью парня, Сантой Димопулос, Андрей поделился, что долгое время они не общались. Однако с начала этого года возобновили контакт, но исключительно по вопросам, касающихся сына.

Она сама мне написала по поводу вопросов, касающихся Даниэля. Но не могу сказать, что у нас сейчас тесное общение – разговоры исключительно о том, что является зоной интересов сына. Ну так в принципе и должно быть, я считаю,

– подчеркнул Андрей.

Что известно об отношениях Андрея Джеджулы и Санты Димопулос