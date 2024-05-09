Джастин Бибер впервые станет отцом: волшебные кадры с беременной Хейли
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Знаменитые Джастин и Хейли Бибер ждут пополнения в их семье. Певец показал трогательные фото с женой, которая впервые засветила беременный животик.
Звездная пара объявила радостную новость в четверг, 9 мая. Джастин Бибер и Хейли Болдуин-Бибер ожидают первого общего ребенка.
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Джастин и Хейли Бибер станут родителями
Канадский артист Джастин Бибер сообщил об этом на личной странице, опубликовав миловидную фотосессию с женой. Хейли Бибер позировала перед камерой в белоснежном кружевном платье, что подчеркивало ее беременный животик, а также в платке. Певец предстал в роли ее фотографа.
Джастин и Хейли Бибер / Фото из инстаграма Джастина Бибера
Платье Хейли Бибер напоминало ее свадебное платье. Судя по фото, вместе с Джастином они возобновили брачные обеты.
Джастин и Хейли Бибер / Фото из инстаграма Джастина Бибера
Что известно о Джастине и Хейли Бибер
- Джастин и Хейли познакомились еще в 2009 году, однако их романтические отношения начались в 2015 году. Они то расходились, то снова восстанавливали отношения. На фоне этого происходили еще и скандалы с Селеной Гомес.
- Уже в 2018 году Джастин Бибер сделал предложение модели, а впоследствии они поженились в мэрии Нью-Йорка. Еще через год звезды сыграли пышную свадьбу.
- Звездная пара открыто говорила о желании иметь детей в молодом возрасте. Джастин и Хейли обсуждали тему отцовства еще до бракосочетания.
- В 2020 году Джастин Бибер признался, что готов иметь много детей, но он учитывает желание своей жены. Тогда певец добавил, что Хейли как женщина хочет достичь определенных целей, поэтому она еще не готова быть мамой.