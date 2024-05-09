Джастин Бибер впервые станет отцом: волшебные кадры с беременной Хейли

Знаменитые Джастин и Хейли Бибер ждут пополнения в их семье. Певец показал трогательные фото с женой, которая впервые засветила беременный животик.

Звездная пара объявила радостную новость в четверг, 9 мая. Джастин Бибер и Хейли Болдуин-Бибер ожидают первого общего ребенка.

Не пропустите Хилари Дафф стала мамой в четвертый раз: имя и первые волшебные фото ребенка

Джастин и Хейли Бибер станут родителями

Канадский артист Джастин Бибер сообщил об этом на личной странице, опубликовав миловидную фотосессию с женой. Хейли Бибер позировала перед камерой в белоснежном кружевном платье, что подчеркивало ее беременный животик, а также в платке. Певец предстал в роли ее фотографа.



Джастин и Хейли Бибер / Фото из инстаграма Джастина Бибера

Платье Хейли Бибер напоминало ее свадебное платье. Судя по фото, вместе с Джастином они возобновили брачные обеты.



Джастин и Хейли Бибер / Фото из инстаграма Джастина Бибера

Что известно о Джастине и Хейли Бибер