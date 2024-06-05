Джамала показала прогулку с новорожденным сыном: милые кадры
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24 мая певица Джамала в третий раз стала мамой. Артистка порадовала фанатов новым фото с прогулки вместе с малышом Алимом.
Через несколько дней после родов исполнительница показала кадры с выписки из больницы. Джамала не смогла сдержать слез и растрогалась от эмоционального момента.
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В своих соцсетях победительница Евровидения-2016 опубликовала фото с новорожденным сыном Алимом. Певица пошла вместе с ребенком в кафе.
Джамала была одета в голубую футболку и кепку. В то же время Алим лежал в коляске, на которой артистка разложила белую накидку.
"Я практически на Бали", – написала исполнительница.
Джамала на прогулке с сыном Алимом / Скриншот из инстаграмм-сторис
Что известно о семье Джамалы
- В 2017 году артистка крымскотатарского происхождения вышла замуж за Бекира Сулейманова. Пара поженилась в Исламском культурном центре в Киеве.
- В ноябре того же года певица сообщила о первой беременности. Уже в следующем году Джамала родила первенца – Эмира-Рахмана.
- В феврале 2020 года исполнительница призналась, что во второй раз станет мамой. 19 июня у супругов родился второй сын – Селим-Гирай.
- 3 февраля 2024 года певица сообщила о третьей беременности. Это произошло накануне Нацотбора на Евровидение. Для Джамалы эта беременность оказалась самой тяжелой, поскольку она продолжила выступать на благотворительных мероприятиях, несмотря на сильный токсикоз. Впоследствии звезда объявила, что станет мамой мальчика.
- 24 мая Джамала стала мамой в третий раз. Она назвала сына Алим Сеит-Бекир оглу Сулейманов.