Кто объявит баллы от Украины на Евровидении-2024: имя артистки

Евровидение-2024 уже не за горами, поэтому постепенно начинают раскрываться подробности о конкурсе. Так, стало известно, кто в этом году станет спикером от Украины.

Выяснилось, что это победительница Евровидения-2016 Джамала. Заметим, что в прошлом году эта миссия была возложена на Злату Огневич.

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Что будет делать спикер от Украины на Евровидении

Певица объявит баллы Нацжури Украины в прямом эфире гранд-финала 11 мая, который будет транслировать Общественное.

Что известно о Евровидении-2024