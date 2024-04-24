Кто объявит баллы от Украины на Евровидении-2024: имя артистки
24 апреля 2024, 10:58Читати новину українською
Источник:Общественное
Евровидение-2024 уже не за горами, поэтому постепенно начинают раскрываться подробности о конкурсе. Так, стало известно, кто в этом году станет спикером от Украины.
Выяснилось, что это победительница Евровидения-2016 Джамала. Заметим, что в прошлом году эта миссия была возложена на Злату Огневич.
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Что будет делать спикер от Украины на Евровидении
Певица объявит баллы Нацжури Украины в прямом эфире гранд-финала 11 мая, который будет транслировать Общественное.
Что известно о Евровидении-2024
- Принимать песенный конкурс будет шведский город Мальме. Евровидение-2024 начнется первым полуфиналом 7 мая, за которым 9 мая будет второй полуфинал. Долгожданный гранд-финал, где определят победителя, состоится 11 мая.
- Представительницы от Украины с песней Teresa & Maria выйдут на сцену именно 7 мая.
- Билеты на песенный конкурс уже официально поступили в продажу. Цены колеблются от 145 шведских крон (эквивалент около 510 гривен) до 3 795 шведских крон (почти 13 500 гривен), причем VIP-билеты доступны по вдвое более высокой цене.
- Заметим, певец Nemo, представляющий Швейцарию, с песней The Code возглавил рейтинг букмекеров с 25% шансом на победу. За ним следует Baby Lasagna из Хорватии с треком Rim Tim Tagi Dim. Замыкает тройку лидеров представитель Нидерландов Joost Klein с композицией Europapa. Итальянка Ангелина Манго с песней La noia занимает четвертую позицию, а alyona alyona и Jerry Heil – пятую строчку рейтинга.