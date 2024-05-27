Джамала в третий раз стала мамой: первое фото новорожденного сына

Победительница Евровидения-2016 Джамала родила третьего ребенка. Звезда показала первое фото малыша и рассекретила его пол и имя.

Украинская певица Джамала поделилась радостной новостью сегодня утром, 27 мая. Она в третий раз стала мамой.

К слову Лилия Подкопаева поделилась редким фото с 18-летним приемным сыном, мужем и дочкой

Джамала родила сына

Исполнительница в третий раз родила сына. Она рассекретила его имя – Алим Сеит-Бекир оглу Сулейманов. Так семья Джамалы и ее мужа Бекира Сулейманова пополнилась еще одним мальчиком.

Мой третий маленький принц! Я для тебя буду тенью в жаркий день, В холод стану домом, Я тебя согрею солнцем, Светлым лучом, огнем. Люблю,

– написала Джамала.

Певица опубликовала первое фото третьего сына. Она показала его крошечные ножки, которые держала в руках.



Джамала стала мамой / Фото из инстаграма Джамалы

Звезду поздравляют с рождением сына в комментариях множество друзей, коллег и поклонников.

Василиса Фролова: "Поздравляю! Невероятно! Здоровья крепкого малышу, тебе сил и времени на сон";

Юлия Санина: "Поздравляем! Пусть растет самым счастливым";

Алина Френдий: "Ура! Поздравляю!";

TAYANNA: "Божечки, поздравляю, милая";

Саба Мусина: "Поздравляю!".

Что известно о семье Джамалы