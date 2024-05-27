Джамала в третий раз стала мамой: первое фото новорожденного сына
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Победительница Евровидения-2016 Джамала родила третьего ребенка. Звезда показала первое фото малыша и рассекретила его пол и имя.
Украинская певица Джамала поделилась радостной новостью сегодня утром, 27 мая. Она в третий раз стала мамой.
К слову Лилия Подкопаева поделилась редким фото с 18-летним приемным сыном, мужем и дочкой
Джамала родила сына
Исполнительница в третий раз родила сына. Она рассекретила его имя – Алим Сеит-Бекир оглу Сулейманов. Так семья Джамалы и ее мужа Бекира Сулейманова пополнилась еще одним мальчиком.
Мой третий маленький принц! Я для тебя буду тенью в жаркий день, В холод стану домом, Я тебя согрею солнцем, Светлым лучом, огнем. Люблю,
– написала Джамала.
Певица опубликовала первое фото третьего сына. Она показала его крошечные ножки, которые держала в руках.
Джамала стала мамой / Фото из инстаграма Джамалы
Звезду поздравляют с рождением сына в комментариях множество друзей, коллег и поклонников.
- Василиса Фролова: "Поздравляю! Невероятно! Здоровья крепкого малышу, тебе сил и времени на сон";
- Юлия Санина: "Поздравляем! Пусть растет самым счастливым";
- Алина Френдий: "Ура! Поздравляю!";
- TAYANNA: "Божечки, поздравляю, милая";
- Саба Мусина: "Поздравляю!".
Что известно о семье Джамалы
- Украинская певица крымскотатарского происхождения вышла замуж за Бекира Сулейманова в 2017 году. Их церемония бракосочетания состоялась в Исламском культурном центре в Киеве.
- Победительница Евровидения-2016 сообщила о первой беременности в конце ноября 2017 года. Уже в следующем году Джамала родила первенца – Эмира-Рахмана.
- В феврале 2020 Джамала сообщила, что во второй раз станет мамой. 19 июня 2020 года у супругов родился второй сын – Селим-Гирай.
- 3 февраля 2024 года певица сообщила о третьей беременности. Это произошло накануне Нацотбора на Евровидение. Для Джамалы эта беременность оказалась самой тяжелой, поскольку она продолжила выступать на благотворительных мероприятиях несмотря на сильный токсикоз. Впоследствии звезда объявила, что станет мамой мальчика.