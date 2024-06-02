Звездный бейби-бум и свадьба Виктора Павлика: главные события шоу-биза на этой неделе

Последняя неделя мая была очень насыщенной для шоубизнеса. Несколько украинских звезд сообщили о пополнении, Виктор Павлик и его молодая жена сыграли свадьбу, а ряды ВСУ пополнил известный артист.

Show 24 собрал главные события шоубизнеса за последнюю неделю. Узнавайте о том, что обсуждали в Украине.

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Звездный бейби-бум: пополнение в семьях звезд

Украинская певица Джамала Джамала и бизнесмен Бекир Сулейманов стали родителями в третий раз. У супругов родился сын, которого назвали Алимом. Артистку уже выписали из больницы.

Пополнение произошло в семье ведущей Иванны Онуфрийчук и бизнесмена Алмаза. У пары родился первенец. Мальчика назвали Адамом. Онуфрийчук подчеркивала, что будет учить сына украинскому языку и традициям, хоть он будет расти в Швейцарии.

Блогерша Юлия Верба скоро станет мамой впервые. 21-летняя звезда инстаграма показала фото с беременным животиком. Избранником блогера является Константин Золотухин, пара сейчас помолвлена.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова сыграли свадьбу

Звездные супруги поженились 4 года назад, но из-за пандемии и войны они постоянно переносили свадьбу. После операции, которую перенес Виктор Павлик, его жена решила устроить сюрприз.

Она организовала небольшое празднование под открытым небом, а мужу назвала время и место и попросила одеть костюм. Екатерина вышла к любимому в свадебном платье, которое 4 года висело в шкафу. Виктор Павлик не смог сдерживать эмоции.

Лидер группы "Фиолет" поступил в ВСУ

Вокалист украинской группы "Фиолет" Сергей Мартынюк пополнил ряды Вооруженных Сил Украины. Это было добровольное и взвешенное решение, которое он продумывал уже некоторое время.

Сейчас Сергей Мартынюк проходит базовую подготовку, что продлится около месяца.

Какую девушку ищет "Холостяк"

Стартовал офлайн-кастинг 13 сезона "Холостяка". Организаторы довольны тем, какие девушки пришли искать любовь и покорять сердце Александра "Терена".

Сам "Холостяк" в интервью Эмме Антонюк рассказал, какую девушку он ищет. Она должна быть украиноязычной, быть в контексте проблемы людей с инвалидностью. Александр не будет строить отношения с тем человеком, который стереотипно думает, что ветераны – "ПСТР-щики" и тому подобное.

Когда человек на самом деле придет на проект не за подписчиками, не за какой-то собственной славой, тщеславием. А придет для знакомства,

– подчеркнул Терен.

Интервью с Александром Тереном: смотрите видео онлайн

Кейт Миддлтон не будет посещать мероприятия

Королевские фаны обеспокоены состоянием здоровья Кейт Миддлтон, ведь она долгое время не появлялась на публике. Букингемский дворец сообщил, что принцессы Уэльской не будет на военном параде Trooping the Color, где будут праздновать день рождения короля Чарльза III. Кэтрин продолжает лечиться.

Инсайдеры тем временем подозревают, что Кейт Миддлтон не будет выходить на публику до конца года. Дневник принцессы пустой: в нем никаких планов.