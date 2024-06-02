Show 24 зібрав головні події шоубізнесу за останній тиждень. Дізнавайтеся про те, що обговорювали в Україні.

До слова Не дозволити війні вкрасти дитинство: зірки замилували фото з нащадками у День захисту дітей

Зірковий бейбі-бум: поповнення у сім'ях зірок

Українська співачка Джамала та бізнесмен Бекір Сулейманов стали батьками втретє. У подружжя народився син, якого назвали Алімом. Артистку вже виписали з лікарні.

Поповнення відбулося в сім'ї ведучої Іванни Онуфрійчук та бізнесмена Алмаза. У пари народився первісток. Хлопчика назвали Адамом. Онуфрійчук підкреслювала, що навчатиме сина української мови і традицій, хоч він ростиме у Швейцарії.

Блогерка Юлія Верба скоро стане мамою вперше. 21-річна зірка інстаграму показала фото з вагітним животиком. Обранцем блогерки є Костянтин Золотухін, пара наразі заручена.

Віктор Павлік і Катерина Репяхова зіграли весілля

Зіркове подружжя одружилося 4 роки тому, але через пандемію та війну вони постійно переносили весілля. Після операції, яку переніс Віктор Павлік, його дружина вирішила влаштувати сюрприз.

Вона організувала невелике святкування просто неба, а чоловікові назвала час і місце й попросила одягнути костюм. Катерина вийшла до коханого у весільній сукні, яка 4 роки висіла у шафі. Віктор Павлік не зміг стримувати емоції.

Лідер гурту "Фіолет" вступив до ЗСУ

Вокаліст українського гурту "Фіолет" Сергій Мартинюк поповнив лави Збройних Сил України. Це було добровільне та виважене рішення, яке він продумував вже певний час.

Зараз Сергій Мартинюк проходить базову підготовку, що триватиме близько місяця.

Яку дівчину шукає "Холостяк"

Стартував офлайн-кастинг 13 сезону "Холостяка". Організатори задоволені тим, які дівчата прийшли шукати кохання і підкорювати серце Олександра "Терена".

Сам "Холостяк" в інтерв'ю Еммі Антонюк розповів, яку дівчину він шукає. Вона має бути україномовною, бути у контексті проблеми людей з інвалідністю. Олександр не будуватиме стосунки з тією людиною, яка стереотипно думає, що ветерани – "ПСТР-щики" тощо.

Коли людина насправді прийде на проєкт не за підписниками, не за якоюсь власною славою, марнославством. А прийде для знайомства,

– підкреслив Терен.

Інтерв'ю з Олександром Тереном: дивіться відео онлайн

Кейт Міддлтон не відвідуватиме заходи

Королівські фани стурбовані станом здоров'я Кейт Міддлтон, адже вона довгий час не з'являлась на публіці. Букінгемський палац повідомив, що принцеси Уельської не буде на військовому параді Trooping the Color, де святкуватимуть день народження короля Чарльза III. Кетрін продовжує лікуватися.

Інсайдери тим часом підозрюють, що Кейт Міддлтон не виходитиме на публіку аж до кінця року. Щоденник принцеси порожній: у ньому жодних планів.