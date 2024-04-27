Это наша боль, – Джамала откровенно призналась, почему избегает разговоров с родственниками в Крыму

Известная украинская певица Джамала имеет крымскотатарские корни. Артистка призналась, как часто общается с оставшимися в аннексированном Крыму родственниками.

В то же время исполнительница, которая совсем скоро в третий раз станет мамой, поделилась печалью, что не может разговаривать с родными так, как было до аннексии полуострова. К тому же она назвала причину, почему не хочет лишний раз беспокоить родственников

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Как часто Джамала общается с родственниками в Крыму

По словам певицы, она очень редко общается с людьми, которые остались в Крыму. Дело в том, что артистка не хочет подвергать опасности своих родных.

Редко, но общаюсь. Ибо, к сожалению, даже крымскотатарских музыкантов, участвовавших в записи, не хочу подвергать их опасности. Я стараюсь лишний раз не раздражать и не цеплять,

– призналась женщина.

Более того, Джамала отметила лишение свободы большого количества крымских татар. Исполнительница редко разговаривает с родственниками, поскольку не желает им такой участи.

Крым просто лидирует по количеству людей, которых заключили в тюрьму на 18-25 лет. Это более 250 заключенных и, к сожалению, все они крымские татары. Это, действительно, наша боль, потому что в Крыму оказывается сопротивление,

– поделилась певица.

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