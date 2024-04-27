Это наша боль, – Джамала откровенно призналась, почему избегает разговоров с родственниками в Крыму
Источник:Новости.Live
Известная украинская певица Джамала имеет крымскотатарские корни. Артистка призналась, как часто общается с оставшимися в аннексированном Крыму родственниками.
В то же время исполнительница, которая совсем скоро в третий раз станет мамой, поделилась печалью, что не может разговаривать с родными так, как было до аннексии полуострова. К тому же она назвала причину, почему не хочет лишний раз беспокоить родственников
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Как часто Джамала общается с родственниками в Крыму
По словам певицы, она очень редко общается с людьми, которые остались в Крыму. Дело в том, что артистка не хочет подвергать опасности своих родных.
Редко, но общаюсь. Ибо, к сожалению, даже крымскотатарских музыкантов, участвовавших в записи, не хочу подвергать их опасности. Я стараюсь лишний раз не раздражать и не цеплять,
– призналась женщина.
Более того, Джамала отметила лишение свободы большого количества крымских татар. Исполнительница редко разговаривает с родственниками, поскольку не желает им такой участи.
Крым просто лидирует по количеству людей, которых заключили в тюрьму на 18-25 лет. Это более 250 заключенных и, к сожалению, все они крымские татары. Это, действительно, наша боль, потому что в Крыму оказывается сопротивление,
– поделилась певица.
Джамала о родственниках в Крыму: смотрите видео онлайн
Как другие звезды высказываются о родном Крыму
- Маша Ефросинина прожила в Керчи 17 лет до переезда в столицу. Она призналась, что рыдала, когда смотрела новости об оккупации. Крым – это место, где ведущая встретила своего мужа Тимура. Она с 2014 года не посещала полуостров. Маша намерена приехать туда после победы.
- Злата Огневич переехала в столицу в 18 лет, а до этого все время проводила в Крыму. Для артистки ее малая родина ассоциируется с летом и беззаботностью. Когда она ночью с друзьями уходила на море и любовалась красотой природы.
- Ксения Мишина родилась в Севастополе и росла рядом с морем, горами, пляжами, парками и цветущими полями. В это время у нее сформировалась настоящая любовь к природе. Ксения Мишина посещала Крым до полномасштабной войны, ведь там остались жить ее родители. В последний раз она была на полуострове в январе 2022 года. И хотя родители так и не переехали к дочери, для актрисы общения с родителями в приоритете.
- Ахтем Сеитаблаев переехал в Крым из Узбекистана в 16 лет и поступил в училище. Последний раз он был там в 2014 и упоминает, что видел оккупацию своими глазами и испытывал чувство беспомощности, страха и злобы. Родина для него пахнет лавандой и внушает теплые воспоминания из посещения Бахчисарая.