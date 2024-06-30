Я выбираю бороться, – Джамала раскрыла новые подробности потери имущества в Крыму

Россияне сначала забрали имущество родителей Джамалы в Алуште, а теперь планируют там сделать санаторий для военных. Певица уже отреагировала на циничные действия оккупантов.

Новость о потере родительского дома смутила всю семью артистки. Исполнительница до сих пор не может осознать, что подобное может происходить в цивилизованном мире.

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Во время Национального молитвенного завтрака, Джамала поделилась, что ее дети – пятое поколение в семье, которое страдает от российской агрессии. Однако, она очень хочет и мечтает показать малышам дом своих родителей в Крыму.

Впрочем, этого пока артистка сделать не может, поскольку россияне цинично отобрали имущество ее семьи. Теперь оккупанты угрожают Джамале построить на том месте санаторий для военных.

Они снова убивают, калечат, сажают в тюрьму и пытаются стереть из памяти целый народ. Конечно, о законности действий на оккупированных территориях и правах человека не может быть и речи,

– отметила певица.

Исполнительница напомнила о количестве разграбленных и сожженных домов россиянами с 2014 года. Однако, для звезды самым страшным преступлением оккупантов является похищение украинских детей. Впрочем, об этом Джамала молчать точно не будет.

Я бы хотела этим летом быть просто мамой и наслаждаться своим младенцем. И я искренне мечтаю, чтобы у каждого ребенка никто не мог забрать дом, или прийти в этот дом без разрешения. Поэтому я выбираю не бояться, а бороться!

– подчеркнула артистка.

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