Малышу исполнился месяц: Джамала поделилась новым фото новорожденного сына

В мае Джамала в третий раз стала мамой. У нее родился сын Алим. На днях она выставила новую фотографию малыша.

Дело в том, что сыну исполнительницы сегодня, 24 июня, исполнился месяц. Именно это и стало поводом, чтобы порадовать фанов порцией милости.

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Джамала сфотографировала своего новорожденного сына, когда он лежал на кровати в бирюзовом боди. В то же время исполнительница прикрыла его лицо открыткой. На фото также звучала новая чувственная песня певицы "Люблю".

Собираю воспоминания,

– отметила знаменитость.



Джамала показала новое фото сына / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно о детях Джамалы